Καιρός σήμερα: Άστατος καιρός κατά τόπους – Στους 32 βαθμούς η θερμοκρασία

Ο καιρός για σήμερα Πέμπτη (09.07.2026) θα είναι στην μισή χώρα φθινοπωρινός και στην άλλη μισή καλοκαιρινός. Με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, θα ξυπνήσουν από το πρωί στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και το βορειοανατολικό Αιγαίο και από τις προμεσημβρινές ώρες στην Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Τα φαινόμενα το βράδυ βαθμιαία θα σταματήσουν, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Στην υπόλοιπη χώρα σύμφωνα με την ΕΜΥ, γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στη νησιωτική χώρα και τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά τους 30 με 32 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος, γρήγορα όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες που γρήγορα θα σταματήσουν. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Αρχικά βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και την Θράκη από την αρχή της ημέρας νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το απόγευμα βαθμιαία θα σταματήσουν.

Στη δυτική Μακεδονία λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές ώρες πρόσκαιρα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Αρχικά βορείων διευθύνσεων 4 με 6 και από το μεσημέρι μεταβλητοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, τις Σποράδες, την Εύβοια και από τις προμεσημβρινές ώρες στην Ανατολική Στερεά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην ανατολική Πελοπόννησο αρχικά αίθριος, όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βορείων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι – απόγευμα στα ορεινά όπου θα σημειωθούν όμβροι.

Άνεμοι: Στις Κυκλάδες αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι βόρειοι 4 με 5 μποφόρ. Στην Κρήτη δυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 και στην Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες μέχρι το μεσημέρι στα βόρεια όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 πρόσκαιρα τοπικά στα βόρεια 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 και τοπικά στα νότια έως 33 βαθμούς Κελσίου.