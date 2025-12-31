Καιρός Πρωτοχρονιάς: Το 2026 μας υποδέχεται με χαμηλές θερμοκρασίες, χιόνια και παγετό – Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

Με κρύο, χιόνια και θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν θα αποχαιρετήσει ο καιρός το 2025, ενώ την Πρωτοχρονιά θα έχει ήλιο αλλά με δόντια στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Η θερμοκρασία έχει κάνει βουτιά τις τελευταίες ώρες και ο καιρός θα παραμείνει σκανδιναβικός και την Πρωτοχρονιά, ενώ τα χιόνια έχουν κάνει την εμφάνισή τους στην Πάρνηθα, στην Εύβοια και σε όλες τις ορεινές περιοχές της επικράτειας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ στα δυτικά και τα βόρεια γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις έως τις πρώτες πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη καθώς και στα ανατολικά τμήματα της Χαλκιδικής με χιονόνερο και κατά τόπους στα ορεινά – ημιορεινά καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικά 300 – 350 μέτρα) ασθενείς χιονοπτώσεις και γρήγορη βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές, στα βορειότερα χιονόνερο και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά καθώς και στα κεντρικά και βόρεια ημιορεινά. Μετά το μεσημέρι τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν και μόνον στην Κρήτη θα συνεχιστούν μέχρι το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα πελάγη 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα νότια και θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα σε όλη τη χώρα. Δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 5 με 6 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 7 με 10 και στην υπόλοιπη χώρα τους 11 με 13 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 14 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

Δείτε live την πορεία του καιρού

Η πρόγνωση του Meteo για την Πρωτοχρονιά

Το δελτίο καιρού του Meteo αναφέρει πως την Πέμπτη 01/01/2026 αναμένονται αρχικά τις πρώτες πρωινές ώρες τοπικές χιονοπτώσεις έως και σε πεδινά τμήματα του Βορείου Αιγαίου (κατά τόπους τα φαινόμενα θα έχουν πρόσκαιρα ένταση), ενώ τοπικές βροχές αναμένονται στα νοτιότερα τμήματα του Αιγαίου και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Τα φαινόμενα σταδιακά θα περιοριστούν στα νότια και θα εξασθενήσουν. Παγετός αναμένεται τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά,

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -11 έως 2 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -13 έως 4 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από -8 έως 4-5 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από -9 έως 8 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από -8 έως 10-11 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 3 έως 9 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από -1 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν αρχικά βόρειοι άνεμοι με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση σε στροφή των ανέμων σε νοτιοδυτικούς έως τις βραδινές ώρες.

Στο νομό Αττικής αναμένεται αίθριος γενικά καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειοι με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση και στροφή των ανέμων σε νοτιοδυτικούς τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 7 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια του νομού θα είναι έως 2-3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -3 έως 4 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου

Σύμφωνα με την ΕΜΥ ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά θα αυξηθούν. Από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες δυτικές περιοχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου και τη νύχτα στα ορεινά της Στερεάς και πρόσκαιρα στα ορεινά της Πελοποννήσου.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Από το μεσημέρι στο Ιόνιο και βαθμιαία τοπικά στο Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της, αλλά νωρίς το πρωί θα σημειωθεί και πάλι παγετός στα ηπειρωτικά.

Θα φτάσει στα βόρεια τους 8 με 10 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 11 με 14 και στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σαββατοκύριακο (03/01-04/01)

Το Σάββατο ο καιρός θα έχει στα δυτικά βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο, τη Θράκη και την ανατολική Πελοπόννησο, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

Την Κυριακή θα έχουμε αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πυκνές. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και τοπικά στο βόρειο και κεντρικό Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Δευτέρα 5 Ιανουαρίου

Νεφώσεις με βροχές στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων στα βορειοδυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα δυτικά.