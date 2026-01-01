Καιρός Πρωτοχρονιάς: Ποδαρικό για το 2026 με τσουχτερό κρύο και χιόνια – Παγετός σε πολλές περιοχές

Με τσουχτερό κρύο μπήκε το 2026 με τη φετινή Πρωτοχρονιά να είναι η πιο παγωμένη των τελευταίων ετών με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.

Η ημέρα της Πρωτοχρονιάς εκτός από κρύο θα έχει και ισχυρούς ανέμους γεγονός που επιτείνει την αίσθηση του κρύου. Το πρωί ο παγετός θα είναι έντονος ειδικά στα ηπειρωτικά.

Ασθενείς τοπικές βροχές προβλέπονται για σήμερα Πέμπτη στο Αιγαίο, αλλά από το μεσημέρι θα περιοριστούν στην Κρήτη και η μέρα θα είναι ηλιόλουστη στα περισσότερα νησιά.

Τις πρώτες πρωινές ώρες ασθενείς χιονοπτώσεις σε πολύ χαμηλά υψόμετρα αναμένονται στην ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, στη Θάσο, στη Λήμνο και στη Χαλκιδική, καθώς και στην κεντρική Εύβοια, ωστόσο γρήγορα θα σταματήσουν και ο ήλιος θα κυριαρχήσει. Στις υπόλοιπες περιοχές από το πρωί αναμένεται ηλιοφάνεια, με έντονο κρύο.

Καθώς η θερμοκρασία θα είναι χαμηλή καθόλη τη διάρκεια της ημέρας και δεν θα ξεπεράσει το μεσημέρι τους 5 στα κεντρικά και βόρεια και 8-10 βαθμούς στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά. Έντονο κρύο αναμένεται και στα νησιά του Αιγαίου, με τις μέγιστες τιμές από 5 βαθμούς στα βόρεια έως 11 νοτιότερα.

Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι στα πελάγη 3-5 μποφόρ, στο Αιγαίο ισχυροί έως 6, μέχρι το μεσημέρι και 7 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ήλιος και κρύο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -1 έως 8 βαθμούς, βόρειοι οι άνεμοι 6-7 μποφόρ νωρίς το πρωί , αλλά βαθμιαία θα υποχωρήσουν.

Μια ηλιόλουστη μέρα θα έχουμε και στη Θεσσαλονίκη, με λίγα χιόνια το πρωί στη Χαλκιδική. Παγωνιά αναμένεται μέσα στην ημέρα, με τη θερμοκρασία από -3…4 βαθμούς, βόρειοι άνεμοι το πρωί 5-6 μποφόρ, από το μεσημέρι όμως θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.

Χιόνια σε Πάρνηθα και Εύβοια

Να σημειωθεί ότι στα λευκά «ντύθηκαν» ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Εύβοιας, ει στα χωριά του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων και σε περιοχές του Δήμου Ερέτριας.

Οι θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές έπεσαν κάτω από το μηδέν, με -5 βαθμούς Κελσίου στο Περτούλι και -4 στο Μέτσοβο, ενώ στη Βλάστη Κοζάνης το θερμόμετρο σημείωσε 7 βαθμούς Κελσίου.

Στην Πάρνηθα, η χιονόπτωση το απόγευμα δημιούργησε ολισθηρότητα στους δρόμους, με αποτέλεσμα η λεωφόρος Πάρνηθας από το ύψος του τελεφερίκ να κλείσει για τα οχήματα Η θερμοκρασία στην περιοχή έφτασε τους -3 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός Παρασκευή και Σάββατο

Την Παρασκευή περισσότερη συννεφιά προβλέπεται στα δυτικά και στο ανατολικό Αιγαίο. Από το μεσημέρι στα βορειοδυτικά αναμένονται βροχές και χιόνια στα ορεινά. Σταδιακά μέχρι το βράδυ βροχές περιμένουμε και στις υπόλοιπες περιοχές της δυτικής Ελλάδας, και καταιγίδες στο Ιόνιο.

Σε μικρή άνοδο η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 10-13 βαθμούς. Οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 3-5 μποφόρ και θα ενισχυθούν το απόγευμα στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, και στο βόρειο Ιόνιο έως 7.

Το Σάββατο αναμένονται σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά και πιο ήπιες βροχές στο ανατολικό Αιγαίο, με κατά περιόδους συννεφιά στις υπόλοιπες περιοχές. Τα κρύο θα μαλακώσει, με τη θερμοκρασία σε άνοδο , να πλησιάζει το μεσημέρι τους 15-17 βαθμούς. Ωστόσο πολύ ισχυροί νοτιοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν στα πελάγη εντάσεως 7 και στο Αιγαίο 8 μποφόρ.