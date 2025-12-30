Καιρός Πρωτοχρονιάς: Εισβολή ψύχους από το πρωί της Τετάρτης – Ο χάρτης της χιονόπτωσης στην Αττική

Έντονη την παρουσία του θα κάνει ο χειμώνας με πολικό ψύχος να επισκέπτεται τη χώρα, ενώ κάποιες περιοχές θα κάνουν και λευκή Πρωτοχρονιά.

Η μεταβολή του καιρού θα ξεκινήσει από το απόγευμα της Τρίτης (30.12.2025) και θα συνεχιστεί και την ημέρα της Πρωτοχρονιάς με κύριο χαρακτηριστικό το ψύχος.

Σύμφωνα με το meteo.gr η αλλαγή του καιρού θα ξεκινήσει με βροχές και καταιγίδες και από το πρωί της Τετάρτης θα αρχίσει αισθητή πτώση της θερμοκρασίας 7-10 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς είναι πιθανόν να σημειωθούν και τοπικές χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλό υψόμετρο. Τα ορεινά της Αττικής όλα δείχνουν ότι θα ντυθούν στα λευκά.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει το meteo.gr

Από τις απογευματινές ώρες της Τρίτης 30/12 αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες σε τμήματα του Ιονίου, της Δυτικής Στερεάς, της Δυτικής Πελοποννήσου, της Κρήτης, των Κυκλάδων και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Τις βραδινές ώρες της Τρίτης 30/12 και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 31/12 τοπικές βροχές αναμένονται και σε τμήματα της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Στερεάς, του Βορείου Αιγαίου και πρόσκαιρα της Μακεδονίας.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 31/12 και από τα βόρεια αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας της τάξης των 7-10 βαθμών Κελσίου σε σχέση με τις θερμοκρασίες της Τρίτης 30/12 η οποία θα γίνει αισθητή κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Την Τετάρτη 31/12 αναμένονται τοπικές βροχές στα πεδινά τμήματα της ανατολικής και νότιας χώρας, ενώ τοπικές χιονοπτώσεις αναμένονται αρχικά κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας (Θεσσαλία, Αν. Στερεά) και πρόσκαιρα και τοπικά έως και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

Τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 31/12 και πρώτες πρωινές της Πέμπτης 01/01 (περίοδος χαμηλής προγνωσιμότητας) είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρα τοπικές χιονοπτώσεις έως και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο (κατά τόπους έως και σε πεδινά τμήματα) της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, του Βορείου Αιγαίου και της Ανατολικής Στερεάς (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής).

Οι άνεμοι τις απογευματινές ώρες της Τρίτης 30/12 θα πνέουν αρχικά από νοτιοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ, ενώ από τις βραδινές ώρες της Τρίτης και πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 31/12 αναμένεται στροφή των ανέμων σε βόρειους με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ.

Την Πρωτοχρονιά τα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν στο Αιγαίο και στην Κρήτη, όπου και αναμένονται βροχές στα πεδινά και χιονοπτώσεις στα ορεινά, ενώ σταδιακά έως το τέλος της ημέρας τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Στους χάρτες παρουσιάζεται ο αθροιστικός υετός 3ώρου για τις 08:00-11:00 της Τετάρτης 31/12 και 23:00 της Τετάρτης 31/12 – 02:00 της Πέμπτης 01/01/2026, καθώς και η εκτιμώμενη αθροιστική χιονόστρωση στην Ανατολική Στερεά και στην Αττική έως και το βράδυ της Πέμπτης 01/01/2026.

Να σημειωθεί ότι η χρονική περίοδος από τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 31/12 έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 01/01 χαρακτηρίζεται από αυξημένη προγνωστική αβεβαιότητα (χαμηλή προγνωσιμότητα) για τη χώρα μας. Με απλά λόγια, μικρές διαφοροποιήσεις στις επικρατούσες ατμοσφαιρικές συνθήκες μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές αλλαγές τόσο στην κατανομή των αερίων μαζών όσο και στα φαινόμενα (βροχή ή χιόνι), όπως αποτυπώνεται και στις προγνώσεις πολλαπλού δείγματος (ensemble) των μεγαλύτερων παγκόσμιων προγνωστικών κέντρων.