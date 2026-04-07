Καιρός Πάσχα: Βροχές σε Μακεδονία και Αιγαίο από την Μεγάλη Τετάρτη – Πρόγνωση μέχρι την Κυριακή

Με υψηλές θερμοκρασίες και έντονο άρωμα άνοιξης ξεκίνησε η Μεγάλη Εβδομάδα, αφού ο καιρός σήμερα Μεγάλη Τρίτη (07.04.2026), θύμισε σε αρκετές περιοχές ακόμα και αρχές καλοκαιριού.

Ωστόσο, το σκηνικό του καιρού δεν θα παραμείνει απολύτως σταθερό μέχρι το Πάσχα, καθώς αναμένονται εναλλαγές στην θερμοκρασία σε ορισμένες περιοχές και πρόσκαιρες βροχές, πριν από την τελική βελτίωση την Κυριακή.

Ήδη από τη Μεγάλη Τρίτη, ο υδράργυρος κινήθηκε σε ανοιξιάτικα επίπεδα, φτάνοντας τους 22 με 23 βαθμούς, ενώ σε αρκετές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας , καθώς και στην Κρήτη, οι θερμοκρασίες άγγιξαν ακόμη και τους 27 με 28 βαθμούς. Παράλληλα, οι άνεμοι έπνεαν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Ο καιρός θα αλλάξει πρόσωπο όμως μέσα στην Μεγάλη Εβδομάδα, αφού αναμένονται βροχές από την Τετάρτη οι οποίες πιθανόν να διαρκέσουν μέχρι την Κυριακή του Πάσχα, ωστόσο τότε αναμένεται να εξασθενίσουν.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, καθώς και με τον μετεωρολόγο, Νίκο Καντερέ, η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και τις επόμενες μέρες, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Η ανάρτηση του Νίκου Καντερέ

«Στατιστικά στοιχεία και πρόγνωση για τη Κυριακή του Πάσχα

“Πριν ένα μήνα σε ανάρτηση μου για τη Κυριακή του Πάσχα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με βάση τα στατιστικά δεδομένα για τις 12 Απριλίου τα τελευταία 35 χρόνια, από το 1991 έως το 2025 έγραφα τα εξής”.

Στην Αθήνα με κανονική τιμή θερμοκρασίας, για τη συγκεκριμένη ημέρα τους 20 βαθμούς, στα 21 χρόνια η θερμοκρασία ήταν πάνω από τι τιμή αυτή, τα 5 χρόνια ίση και τα 9 χρόνια κάτω από 20 C.

Σε ό,τι αφορά τη βροχή έβρεξε μόνο 6 φορές, δηλαδή η πιθανότητα βροχής για τη Κυριακή του Πάσχα ήταν μικρή, όπως προβλέπεται και φέτος. Πιθανόν να βρέξει παροδικά, αλλά στο μεγαλύτερο διάστημα ο καιρός θα είναι καλός. Η θερμοκρασία θα είναι πάνω από τους 20 βαθμούς».

Live η εξέλιξη του καιρού

Αναλυτικά η πρόγνωση καιρού Πάσχα

Μεγάλη Τετάρτη: Ήπιος καιρός, λίγες τοπικές βροχές

Τη Μεγάλη Τετάρτη, ο καιρός θα παραμείνει ήπιος, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 24 βαθμούς. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 6 μποφόρ, διευκολύνοντας όσους ταξιδεύουν ήδη προς τους πασχαλινούς προορισμούς. Οι βροχές θα είναι περιορισμένες και τοπικές, κυρίως στο βόρειο Αιγαίο και σε ορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας, κυρίως τις μεσημβρινές ώρες.

Ειδικότερα, στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες και πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια που γρήγορα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές και κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6, στα ανατολικά και νότια πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Βαθμιά από το μεσημέρι στα ανατολικά θα στραφούν σε βορειοανατολικούς τοπικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια, όμως στις υπόλοιπες περιοχές θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά τους 20 με 23 και στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 22, στα ανατολικα ηπειρωτικά και την Κρήτη τοπικά 23 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους τις πρωινές ώρες στη Θράκη και από το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας.

Ανεμοι: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και μέχρι αργά το μεσημέρι στην κεντρική Μακεδονία 6 με 7 μποφόρ. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μεταβλητοί 3 με 4 και από το απόγευμα από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Πελοπόννησος, Δυτική Στερεά

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά που βαθμιαία θα αυξηθούν και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 με 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος, Ανατολική Στερεά

Καιρός: Αρχικά αίθριος αλλά βαθμιαία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι 7 που βαθμιαία θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς 3 με 5 μποφόρ και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από το απόγευμα στις Κυκλάδες λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 και από το απόγευμα 4 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι στις Κυκλάδες σε βόρειους βορειοανατολικούς.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21, στην Κρήτη 22 τοπικά 23 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Καιρός: Στα νησιά ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις παροδικά με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μέχρι .τις μεσημβρινές ώρες.τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από βόρεις διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 και από το βράδυ βόρειοι βορειοδυ6τικοί 4 με 6 μποφόρ. Τη νύχτα οι άνεμοι θα εξσθενήσουν περαιτέρω σε όλες τις περιοχές.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Αττική

Καιρός: Αρχικά αίθριος, βαθμιαία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το μεσημέρι πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, στα δυτικά και νότια 6 με βαθμιαία εξασθένση από το μεσημέρι στρεφόμενοι σε βορειοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Μ. Πέμπτη και Μ. Παρασκευή: Πτώση θερμοκρασίας και πρόσκαιρη αστάθεια

Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού αναμένεται από τη Μεγάλη Πέμπτη, καθώς η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση της τάξης των 4 έως 6 βαθμών. Οι βοριάδες θα παραμείνουν μέτριοι, έως 6 μποφόρ, ενώ οι βροχές θα είναι σύντομες και τοπικές, κυρίως στο Αιγαίο και τη βόρεια Ελλάδα. Στα ορεινά της βόρειας χώρας δεν αποκλείονται και ασθενείς χιονοπτώσεις.

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Κρήτη. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και νότια βορειοδυτικοί 4 με 6, στην υπόλοιπη χώρα ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4, πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Στα βορειοανατολικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 15 με 18 και τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και τη Μεγάλη Παρασκευή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα για τους εκδρομείς, ιδίως όσους ταξιδεύουν οδικώς.

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Βαθμιαία από τα δυτικά θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα νότια.

Μεγάλο Σάββατο: Περισσότερες βροχές, αλλά πρόσκαιρες

Το Μεγάλο Σάββατο, ωστόσο, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν αύξηση της αστάθειας, με περισσότερες βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι σύντομα, ενώ στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας θα σημειωθούν και λίγες χιονοπτώσεις.

Παρά τη μικρή περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας, μέχρι την ώρα της Ανάστασης σε αρκετές περιοχές ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί, με τα φαινόμενα να υποχωρούν.

Στα κεντρικά και βόρεια αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Βαθμιαία από το απόγευμα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από ανατολικές και στα νότια από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ, βαθμιαία θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων με μικρή εξασθένηση. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Κυριακή του Πάσχα: Βελτίωση και ιδανικές συνθήκες

Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν βελτιωμένο καιρό για την Κυριακή του Πάσχα, με καλές συνθήκες για τον εορτασμό. Παρά τις προηγούμενες διακυμάνσεις, η ημέρα αναμένεται να κυλήσει με ήπιο καιρό, αν και οι μετεωρολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη για τυχόν αλλαγές.

Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες στο Αιγαίο και την Κρήτη και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5, στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.