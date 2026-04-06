Καιρός Πάσχα: Βροχές και καταιγίδες από το Μεγάλο Σάββατο – «Θα μοιάζει περισσότερο με χειμώνα»

Διαφορετικό θα είναι το φετινό Πάσχα καθώς όλα δείχνουν ότι θα κάνουμε Ανάσταση και θα σουβλίσουμε αρνί με χειμωνιάτικο καιρό.

Μπορεί ο καιρός τις πρώτες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας να είναι ανοιξιάτικος, όμως η κατάσταση θα αλλάξει το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Σάκη Αρναούτογλου η μεταβολή αυτή θα φέρει βροχές και πτώση θερμοκρασίας, επηρεάζοντας κυρίως τα ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Σήμερα (06.04.2026), η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει σε όλη τη χώρα, με εξαίρεση την Κρήτη όπου θα υπάρχουν τοπικές νεφώσεις και πιθανές μπόρες. Τοπικές βροχές ενδέχεται να σημειωθούν στα ορεινά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 °C στη βόρεια Ελλάδα.

Τη Μεγάλη Τρίτη ο καιρός θα παραμείνει γενικά ήπιος και σταθερός, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα, προσφέροντας καλές συνθήκες σε όλη τη χώρα.

Τη Μεγάλη Τετάρτη η ημέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια, ωστόσο από το μεσημέρι και μετά αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως στη Θεσσαλία, στα βόρεια τμήματα της Αττικής και στην Πελοπόννησο. Η αστάθεια θα ενισχυθεί τη Μεγάλη Πέμπτη, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και βροχοπτώσεις στα ανατολικά, από τη Θεσσαλία και τη Χαλκιδική έως και την Κρήτη.

Τη Μεγάλη Παρασκευή ο καιρός θα είναι σχετικά καλός, με αυξημένες νεφώσεις από το βράδυ στα δυτικά. Το Μεγάλο Σάββατο αναμένεται σημαντική μεταβολή, με φθινοπωρινό σκηνικό: βροχές θα εκδηλωθούν σε πολλές περιοχές, ενώ δεν θα λείψουν και τοπικές καταιγίδες.

Καλύτερες καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες, σε σύγκριση με την υπόλοιπη χώρα. Η αστάθεια αναμένεται να διατηρηθεί έως και τη Δευτέρα του Πάσχα, με σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων.

Στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα ο καιρός θα παραμείνει αρκετά ψυχρός, παραπέμποντας περισσότερο σε χειμώνα παρά σε άνοιξη. Η μεταβολή αυτή ενδέχεται να επηρεάσει τις εορταστικές δραστηριότητες και τις μετακινήσεις, γι’ αυτό συνιστάται συνεχής ενημέρωση από τις επικαιροποιημένες προγνώσεις ώστε να γίνει ο κατάλληλος προγραμματισμός.

