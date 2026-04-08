Καιρός Πάσχα: Έντονη ψύχρα και βροχές την Ανάσταση, βελτίωση από τη Δευτέρα – Σε 3 φάσεις η εξέλιξη της θερμοκρασίας

Συνεχείς θα είναι οι αλλαγές του καιρού τις επόμενες ημέρες μοιάζοντας με σκωτσέζικο ντους με την Ανάσταση να έχει κρύο και βροχές και την Κυριακή 12.04.2026) του Πάσχα η θερμοκρασία θα ανεβαίνει.

Ο καιρός τις ημέρες του Πάσχα θα περάσει από τρεις φάσεις. Αρχικά θα κάνει ζέστη, στη συνέχεια θα χαλάει με πτώση θερμοκρασίας και βροχές και θα ακολουθήσει η επιστροφή στην… κανονικότητα από τη Δευτέρα του Πάσχα.

Όπως αναφέρει το meteo.gr η εξέλιξη της θερμοκρασίας στη χώρα μας τις επόμενες ημέρες μπορεί να περιγραφεί σε τρεις προγνωστικές φάσεις, με αρχικά θερμές για την εποχή συνθήκες, θα ακολουθήσει αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε κάτω από τα κανονικά επίπεδα και στη συνέχεια νέα άνοδος. Στο γράφημα, με βάση την ανάλυση πολλαπλών προγνωστικών σεναρίων από τα μεγαλύτερα παγκόσμια μετεωρολογικά κέντρα (100 σενάρια στο σύνολο) για τη θερμοκρασία σε υψόμετρο 1500 μέτρων ενδεικτικά πάνω από την Αττική για το διάστημα 07-17 Απριλίου 2026, αναμένουμε:

– Στην πρώτη φάση, το χρονικό διάστημα μεταξύ Μεγάλης Τρίτης και Μεγάλης Τετάρτης 07-08 Απριλίου, οπότε υπάρχει υψηλή προγνωσιμότητα, αναμένουμε θερμοκρασίες σε πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Η θερμή αυτή περίοδος θα κορυφωθεί κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τετάρτης.

– Στην δεύτερη φάση, το χρονικό διάστημα μεταξύ Μεγάλης Πέμπτης και Κυριακής του Πάσχα 09-12 Απριλίου, οπότε υπάρχει σχετικά υψηλή προγνωσιμότητα, αναμένουμε πτώση της θερμοκρασίας και επικράτηση ψυχρότερων αερίων μαζών, με τιμές κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Οι πιο έντονες αρνητικές θερμοκρασιακές αποκλίσεις αναμένονται κυρίως την Μ. Παρασκευή και Μ. Σάββατο, καθώς από την Κυριακή του Πάσχα αναμένεται σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας.

– Στην τρίτη φάση, το χρονικό διάστημα μεταξύ Δευτέρας του Πάσχα και Πέμπτης 16 Απριλίου, οπότε υπάρχει σχετικά αυξημένη προγνωστική αβεβαιότητα, αναμένουμε εκ νέου άνοδο της θερμοκρασίας. Οι θερμοκρασίες πιθανώς θα διαμορφωθούν κοντά και σε ελαφρώς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς όμως να αποκλείονται διαφοροποιήσεις ως προς το μέγεθος και τη διάρκεια αυτής της ανόδου, καθώς τα επιμέρους προγνωστικά σενάρια παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά.

Ο καιρός σήμερα (08.04.2026) σήμερα

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες και πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια που γρήγορα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές και κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6, στο νότιο Αιγαίο και την κεντρική Μακεδονία πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Βαθμιά από το μεσημέρι στα ανατολικά θα στραφούν σε βορειοανατολικούς τοπικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια, όμως στις υπόλοιπες περιοχές θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 20 με 22 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Μεγάλη Πέμπτη (09.04.2026)

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά και την Κρήτη. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και νότια βορειοδυτικοί 4 με 6, στην υπόλοιπη χώρα ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4, πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Στα βορειοανατολικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 15 με 18 και τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Μεγάλη Παρασκευή (10.04.2026)

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα νότια.

Ο καιρός το Μεγάλο Σάββατο (11.04.2026)

Στα κεντρικά και βόρεια αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Βαθμιαία από το απόγευμα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά από βόρειες και στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Κυριακή του Πάσχα (12.04.2026)

Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στα ανατολικά ηπειρωτικά και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.