Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες με βροχές και καταιγίδες που «μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα» – Οι περιοχές που θα «χτυπήσουν» τα φαινόμενα

Ο καιρός βελτιώθηκε για μία ημέρα αλλά από την Κυριακή (19/10/25) το βροχερό σκηνικό επιστρέφει. Οι μετεωρολόγοι περιμένουν φθινοπωρινές καταιγίδες, ισχυρότερες στα Δυτικά, τα Κεντρικά και τα Νότια που ενδεχομένως να δημιουργήσουν στις πόλεις, τοπικά προβλήματα.

Τα φαινόμενα του καιρού, αναμένεται να επηρεάσουν την Πελοπόννησο, την Στερεά Ελλάδα συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, την Εύβοια, τη Σκύρο και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου, μέχρι το απόγευμα της Κυριακής (19/10/25).

Στον Ιόνιο, ο αέρας θα φτάσει τα 6 μποφόρ…

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές που το μεσημέρι θα γίνουν πιο έντονες και δεν αποκλείεται να σημειωθούν καταιγίδες ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Νεφώσεις αλλά και βροχές, κυρίως στις νοτιότερες περιοχές, αναμένονται στη Θεσσαλονίκη.

Δείτε live την εξέλιξη της κακοκαιρίας μέσα από το γραφικό του Windy:

Αναλυτική πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Κυριακή (19/10/25)

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται τοπικές νεφώσεις που μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν. Στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα θα έχει αυξημένες νεφώσεις με βροχές, που από το απόγευμα θα ενταθούν θα εκδηλωθούν και καταιγίδες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τους 18 με 21 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα βόρειοι τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Στην Ήπειρο λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με τοπικές βροχές που από το απόγευμα.

θα ενταθούν θα εκδηλωθούν και καταιγίδες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Στις Κυκλάδες αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 23 και στην Κρήτη τοπικά 25 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις που μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα στα βόρεια βορειοανατολικοί τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 και στα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα βόρειοι.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.