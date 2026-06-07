Καιρός: Νέα άνοδος της θερμοκρασίας σήμερα με 35 βαθμούς Κελσίου – Στους 35,3°C «ψήθηκαν» τα Τρίκαλα το Σάββατο

Η άνοδος της θερμοκρασίας είναι για σήμερα το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού, με τα θερμόμετρα να δείχνουν ακόμη και τους 35 βαθμούς Κελσίου, τοπικά.

Ο καιρός σήμερα (07.06.2026) θα είναι αίθριος με λίγες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες να εκδηλώνονται σε Θράκη, ανατολική Μακεδονία και τα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο, μετά την πτώση που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Όπως αναφέρει η Αναστασία Τυράσκη, στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς.

Δείτε που θα αυξηθεί η θερμοκρασία:

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις και λίγες βροχές ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς.

Την Κυριακή οι άνεμοι αναμένονται ως και στα 6 Μποφόρ ενώ δεν αποκλείονται μπόρες στην Ανατολική Μακεδονία, στην Θράκη και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας.

Τη Δευτέρα, αναμένεται και πάλι ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες στα ηπειρωτικά και την θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα.

Ξεπέρασε τους 35 βαθμούς η θερμοκρασία το Σάββατο

Υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν κατά τόπους στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα το Σάββατο 6 Ιουνίου 2026 με τη μέγιστη τιμή να ξεπερνά τοπικά τους 35°C. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο σταθμό των Τρικάλων και ήταν ίση με 35.3 οC.

Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζεται η κατανομή των μέγιστων θερμοκρασιών στη χώρα έως τις 18:10 του Σαββάτου 6 Ιουνίου 2026. Στον πίνακα εντός του χάρτη παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες καθώς και το πλήθος των μετεωρολογικών σταθμών όπου η μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε ορισμένα θερμοκρασιακά κατώφλια. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι 193 σταθμοί του δικτύου (~33%) κατέγραψαν μέγιστες θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 30οC.

Αναλυτικά:

Τρίκαλα: 35,3 Καρδίτσα – Πόλη: 34,9 Δένδρα – Τυρνάβου: 34,9 Φάρσαλα: 34,2 Λάρισα: 33,8 Λιβαδειά: 33,6 Πλατανούλα Λάρισας: 33,6 Φωτολίβος Δράμα: 33,4

Ο καιρός σήμερα

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς θα είναι πρόσκαιρα έντονες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρα έντονες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 32 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά της Ηπείρου πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 30 και στα ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά της Θεσσαλίας πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και από το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 30 και στην Κρήτη έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 08.06.2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα δυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Τρίτη 09.06.2026

Αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 10.06.2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα δυτικά ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 11.06.2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες όπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα βόρεια ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.