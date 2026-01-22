Καιρός: Μπόρες και καταιγίδες μετά τις 8 το βράδυ στην Αττική – «Ζήσαμε μια Μάνδρα μικρής κλίμακας»

Μπορεί το σφοδρό κύμα της κακοκαιρίας να έχει υποχωρήσει, ωστόσο ο καιρός θα χαλάσει από απόψε (22/01/26) πάλι στην Αττική με τους μετεωρολόγους να εφιστούν την προσοχή καθώς ήδη το δίκτυο είναι επιβαρυμένο.

Η μετεωρολόγος του Ertnews, Νικολέττα Ζιακοπούλου παρομοίασε τον αντίκτυπο της χθεσινής (21/01/26) κακοκαιρίας με μια «Μάνδρα μικρής κλίμακας» καθώς το περασμά της άφησε πίσω ανυπολόγιστες καταστροφές και κυρίως 2 νεκρούς. Σε πολλές περιοχές έριξε τόσο νερό όσο πέφτει σε διάστημα μισού χρόνου και είναι ενδεικτικό ότι σε αρκετές περιοχές της Αττικής έπεσαν πάνω από 140 τόνοι νερού ανά στρέμμα. Και καθώς ο καιρός θα συνεχίσει να μας δείχνει τα δόντια του ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε επιφυλακή.

Νωρίτερα, συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου η οποία ανακοίνωσε πως η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι και την Παρασκευή, επηρεάζοντας κυρίως με βροχές και καταιγίδες τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του νοτίου Ιονίου, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη αλλά και την Αττική.

Στην συνεδρίαση της Επιτροπής, αναλύθηκαν οι νέες προβλέψεις για το πέρασμα της κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες αλλά και το πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η κακοκαιρία σήμερα βρίσκεται σε ύφεση αν και ο καιρός θα συνεχίσει να είναι άστατος. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του νοτίου Ιονίου, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Την Παρασκευή θα συνεχιστούν οι καταιγίδες χτυπώντας κυρίως τη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Δείτε σε ποιες περιοχές θα βρέξει τις επόμενες ώρες:

Αναλυτικά:

α. Σήμερα Πέμπτη (22/01/26) η κακοκαιρία είναι σε ύφεση ακόμα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ωστόσο ο καιρός θα είναι άστατος, οπότε, στα νησιά του νοτίου Ιονίου, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές καταιγίδες.

β. Αύριο Παρασκευή συνεχίζεται ο άστατος καιρός με τις καταιγίδες να εκδηλώνονται στη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

γ. Στην Αττική σήμερα το απόγευμα και κυρίως τη νύχτα θα εκδηλωθούν βροχές, ίσως και καταιγίδες.

Όπως τονίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται διαρκώς σε επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων, προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.

Η τραγωδία της Μάνδρας

Στις 15 Νοεμβρίου 2017, η περιοχή της Μάνδρας επλήγη από μια σφοδρή αιφνίδια πλημμύρα (flash flood) που προκλήθηκε από ακραία βροχόπτωση στα γύρω βουνά.

24 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, με αποτέλεσμα να γίνει η τρίτη φονικότερη πλημμύρα στην ιστορία της Αττικής.

Εκατοντάδες σπίτια και επιχειρήσεις καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ εκατοντάδες οχήματα παρασύρθηκαν από τους χειμάρρους.

Πέρα από το ακραίο καιρικό φαινόμενο, η τραγωδία αποδόθηκε σε σοβαρές ανθρώπινες παρεμβάσεις, όπως το μπάζωμα ρεμάτων και η άναρχη δόμηση πάνω στις φυσικές διόδους του νερού.