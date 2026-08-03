Καιρός: Με 60 χλμ/ώρα οι ριπές του ανέμου στα μέτωπα της φωτιάς, εξασθενούν τα μποφόρ σήμερα – 40άρια από την Παρασκευή

Οι ισχυροί άνεμοι θα είναι και σήμερα (03.08.2026) το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού, δυσκολεύοντας το έργο των πυροσβεστών που επιχειρούν να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες. Αν και τα μποφόρ έχουν ήδη πέσει στα κύρια μέτωπα της φωτιάς, δηλαδή σε Βοιωτία και Αττική, αυτά θα συνεχίζουν και σήμερα να αγγίζουν τα 6 μποφόρ, συγκεκριμένες ώρες της ημέρας.

Από το βράδυ της Κυριακής υπήρξε σταδιακή εξασθένηση των ανέμων αλλά σήμερα το πρωί τα μποφόρ έφτασαν και πάλι τα 5 μποφόρ. Μέχρι το μεσημέρι θα αγγίξουν ξανά τα 6 μποφόρ με ριπές ανέμου από 50 έως 60 χλμ την ώρα. Η μετεωρολόγος Όλγα Παπαβγούλη επισημαίνει πως αν και οι άνεμοι έχουν κοπάσει, συγκριτικά με τις προηγούμενες ώρες, δεν θα υπάρχει άπνοια και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στα μέτωπα της φωτιάς.

Μέχρι το βράδυ οι άνεμοι στις περιοχές όπου καίγονται θα φτάσουν τα 4 μποφόρ.

Δείτε πού θα πνέουν ισχυροί οι άνεμοι:

Η κύρια ζώνη του μελτεμιού επικεντρώνεται στο Αιγαίο με 6 μποφόρ και στο Κάβο Ντόρο με 7 μποφόρ τοπικά.

Η θερμοκρασία θα ανέβει ξανά σταδιακά αγγίζοντας τους 39 βαθμούς Κελσίου τοπικά στα δυτικά.

Από την Τρίτη οι άνεμοι θα ενισχυθούν και πάλι στο Αιγαίο φτάνοντας τα 7 μποφόρ ενώ σε Αττική και Βοιωτία τα 5 μποφόρ.

Από την Τετάρτη, οι ενισχυμένοι άνεμοι έως 7 μποφόρ θα πλήξουν τη νότια Εύβοια και την ανατολική Αττική.

Δείτε πού υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς:

Μέσα στην εβδομάδα αναμένονται θερμοκρασίες στους 39 βαθμούς Κελσίου μέχρι και την Παρασκευή που δεν αποκλείονται και 40άρια.

Σε πορτοκαλί συναγερμό για φωτιά Αττική, Βοιωτία και Εύβοια

Σύμφωνα με τον χάρτη επικινδυνότητας για φωτιά που εκδίδει καθημερινά το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα υπάρχει πορτοκαλί συναγερμός δηλαδή πολύ υψηλός κίνδυνος για φωτιά σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια.

Σε κατηγορία τύπου 3 βρίσκονται και αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας.

Ο καιρός σήμερα 03.08.2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια τους 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια έως 2 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί και στα ανατολικά βορειοανατολικοί, 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 με 36 και στα ηπειρωτικά τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 και τοπικά στα νότια έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά και βόρεια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 και στη νότια Κρήτη τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για την Τρίτη 04.08.2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου στα δυτικά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 05.08.2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί στο Ιόνιο και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα δυτικά και βόρεια ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 06.08.2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί στο Ιόνιο και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα βόρεια πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.