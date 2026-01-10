Καιρός: Με αλυσίδες τα αυτοκίνητα στη δυτική Μακεδονία – Η θάλασσα βγήκε στη στεριά στο Ναύπλιο

Χαμηλές θερμοκρασίες, χιονοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους συνθέτουν το σκηνικό του καιρού σήμερα Σάββατο (10.01.2026) με τα προβλήματα να είναι πολλά σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Εξαιτίας της χιονόπτωσης στη δυτική Μακεδονία σε πολλές σημεία χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες, από τους θυελλώδεις ανέμους σε αρκετά λιμάνια τα πλοία δεν μπορούν να μετακινηθούν.

Υποχρεωτική είναι η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή άλλων ανάλογων αντιολισθητικών μέσων σε όλα τα οχήματα που δεν διαθέτουν ειδικά χειμερινά ελαστικά (χιονολάστιχα) για το σύνολο των οδικών δικτύων των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας.

Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Αστυνομίας Καστοριάς γνωστοποίησε ότι η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων είναι απαραίτητη στην επαρχιακή οδό Καστοριάς – Φλώρινας (μέσω Βιτσίου), από το 25ο έως το 28ο χλμ., ενώ στο υπόλοιπο δίκτυο η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Φλώρινας επισημαίνεται ότι οι αλυσίδες είναι απαραίτητες στην επαρχιακή οδό Φλώρινας – Καστοριάς (μέσω Βιτσίου), από το 18ο έως το 30ό χλμ., καθώς και στην εθνική οδό Φλώρινας – Καστοριάς (μέσω Βίγλας), από το 15ο έως το 25ο χλμ. Η κυκλοφορία στον Αυτοκινητόδρομο Α-27 και στο υπόλοιπο δίκτυο διεξάγεται κανονικά.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας υπενθυμίζει στους οδηγούς να είναι εφοδιασμένοι με τον απαραίτητο εξοπλισμό, να τηρούν τις οδηγίες της Τροχαίας και να προσαρμόζουν την ταχύτητά τους στις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Θυελλώδεις άνεμοι στη Γλύφα

Από την άλλη ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις νότιοι – νοτιοδυτικοί άνεμοι μεγέθους 6-7 μποφόρ δοκιμάζουν το νέο λιμάνι της Γλύφας στη Φθιώτιδα και τα έμπειρα πληρώματα που εκτελούν τα δρομολόγια από και προς Αγιόκαμπο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, το Ε/Γ-Ο/Γ «Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος» αναχώρησε στις 12:00’ το μεσημέρι του Σαββάτου για Αγιόκαμπο, έχοντας και τις τέσσερις μηχανές του στο φουλ ώστε να ισορροπήσει για να φορτώσει οχήματα και ανθρώπους και να αποπλεύσει με ασφάλεια από το λιμάνι.

Οι συνθήκες χαρακτηρίζονταν οριακές πριν δοθεί απαγορευτικό!

Σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων, οι άνεμοι είναι ακόμη πιο ισχυροί σε σχέση με αυτούς της περασμένης Πέμπτης που προκάλεσαν πολλές ζημιές σε όλη τη χώρα.

Κλειστή είναι η πορθμιακή γραμμή Ρίου – Αντιρρίου

Κλειστή είναι η πορθμιακή γραμμή Ρίου – Αντιρρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή και καθιστούν επικίνδυνη την εκτέλεση των δρομολογίων.

Για τη μετακίνηση των οχημάτων και των πολιτών, η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά μέσω της Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου.

Προβλήματα σε Ναύπλιο και Αργολίδα

Οι δυνατοί άνεμοι που επικρατούν στην περιοχή της Αργολίδας προκάλεσαν πτώσεις δέντρων και κλαριών, ενώ στο Ναύπλιο η θάλασσα βγήκε στη στεριά!.

Το μεσημέρι του Σαββάτου 10 Ιανουαρίου ένα μεγάλο πεύκο έπεσε και έκλεισε την παραλιακή οδό Άργους – Μύλων στο ύψος του Τημενίου, ενώ παρέσυρε και μια κολόνα δημοτικού φωτισμού και την έσπασε.

Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική Άργους με οχήματα και άνδρες για το κόψιμο του κορμού, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων έδχει διακοπή από την αστυνομία μέχρι την αποκατάσταση του οδοστρώματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες πτώσεις δέντρων έχουν σημειωθεί και σε άλλες περιοχές του νομού, όπως στο Ναύπλιο νωρίς το πρωί που έσπασε από τον αέρα ένα δέντρο στην ενδεκάτη και χρειάστηκε και εκεί η επέμβαση της πυροσβεστικής.

Πτώσεις δέντρων σημειώθηκαν σε αρκετές περιοχές όπως στη Νέα Κίο και το Άργος.

Σύμφωνα με το Λιμεναρχείο Ναυπλίου συνεχίζονται στην περιοχή μας οι νοτιοδυτικοί άνεμοι εντάσεως ως και 8 Μποφόρ.

Δεν κατάφεραν να δέσουν 2 πλοία στη Μήλο

Από το πρωί του Σαββάτου αρκετά πλοία παραμένουν δεμένα στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς ορισμένες εταιρείες, με δική τους απόφαση, προχώρησαν σε ακυρώσεις προγραμματισμένων δρομολογίων, επικαλούμενες τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τις προηγούμενες ώρες.

Στο λιμάνι, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, βρίσκονται πολλοί ταξιδιώτες, αρκετοί εκ των οποίων έχουν μαζί τους κατοικίδια και μεταφέρουν ογκώδεις αποσκευές, προσπαθώντας να επικοινωνήσουν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για να ενημερωθούν για εναλλακτικές λύσεις και τα επόμενα διαθέσιμα δρομολόγια.

Την ίδια ώρα, λόγω των ισχυρών ανέμων, τα πλοία Knossos Palace και Festos Palace δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν το λιμάνι της Μήλου. Τα δύο πλοία μεταφέρουν συνολικά 1.641 επιβάτες, οι οποίοι παραμένουν σε αναμονή, χωρίς να έχει γίνει γνωστό πότε και με ποιον τρόπο θα συνεχίσουν το ταξίδι τους.

Σημειώνεται ότι το Knossos Palace εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Μήλος – Ηράκλειο, ενώ το Festos Palace είχε αποπλεύσει από το Ηράκλειο με προορισμό τη Μήλο και τον Πειραιά.