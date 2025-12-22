Καιρός – Μαρουσάκης: Βροχές, χιόνια και ισχυροί άνεμοι ανήμερα των Χριστουγέννων – Οι πρώτες εκτιμήσεις για την Πρωτοχρονιά

Αλλάζει ο καιρός και όπως όλα δείχνουν φέτος θα έχουμε βροχερά Χριστούγεννα και μάλιστα όσοι ζουν τα ορεινά δεν αποκλείεται να δουν και το πρώτο χιόνι του χειμώνα…

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης σε ανάρτησή του για τον καιρό των Χριστουγέννων σημειώνει πως «όπως όλα δείχνουν ο καιρός δεν θα είναι με το μέρος μας χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι θα είναι και απαγορευτικός ως προς αυτά που μπορεί να σχεδιάζουμε».

«Με την απαιτούμενη προσοχή μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα περισσότερα αν όχι όλα από τα καιρικά φαινόμενα και αυτό θα πρέπει να κάνουμε και αυτή τη φορά. Έτσι λοιπόν βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο θα επιδεινώσει τον καιρό στη χώρα μας το διάστημα 24 με 26 του μήνα με την κορύφωση αυτής της επιδείνωσης να αφορά κυρίως το διήμερο Τετάρτη και Πέμπτη δηλαδή παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων» προσθέτει.

«Πιο συγκεκριμένα αυτό το βαρομετρικό χαμηλό που θα δραστηριοποιηθεί στην κεντρική Μεσόγειο όπως φαίνεται και στον πρώτο μας χάρτη, θα μας στείλει δύο αξιόλογα κύματα βροχών – καταιγίδων αλλά και πυκνών χιονοπτώσεων στα βουνά μας» τονίζει.

Σημειώνει πως η κακοκαιρία θα πλήξει τη χώρα μα σε δύο φάσεις με το πρώτο κύμα να αναμένεται «από αύριο βράδυ και μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης όπου και θα δώσει την μεγαλύτερη έντασή του στα δυτικά και λιγότερο προς τα κεντρικά και βόρεια».

Το δεύτερο κύμα αναμένεται «προς το βράδυ περίπου της Τετάρτης και μέχρι το απόγευμα περίπου της Πέμπτης όπου θα δώσει τη μεγαλύτερη έντασή του στα δυτικά, κεντρικά, βόρεια αλλά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου».

«Συγκεκριμένα, για την ημέρα των Χριστουγέννων αν και η ημέρα θα ξεκινήσει με έντονη κακοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας και με έμφαση τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, σιγά σιγά ο βαρύς καιρός θα αρχίσει να περιορίζεται προς την πλευρά του Αιγαίου (από την οροσειρά της Πίνδου και πιο ανατολικά) ενώ καθώς θα πηγαίνουμε προς τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 26 του μήνα οι καιρικές συνθήκες θα τείνουν να ομαλοποιηθούν στις περισσότερες περιοχές» προσθέτει.

«Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλα τα παραπάνω χρονικά διαστήματα στις θάλασσές μας θα πνέουν ισχυροί και τοπικά πολύ ισχυροί άνεμοι πότε νότιας και πότε βόρειας συνιστώσας χωρίς όμως να τίθεται θέμα απαγορευτικού απόπλου γενικευμένο τουλάχιστον» καταλήγει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης για τον καιρό των Χριστουγέννων.

Τέλος δίνει μια εκτίμηση για τον καιρό της Πρωτοχρονιάς λέγοντας πως: «Προς το πολύ χειμωνιάτικο φαίνεται να στρέφεται ο καιρός στην αλλαγή του χρόνου όπου αν και το παγκόσμιο προγνωστικό μας σύστημα “ΗΡΑΚΛΗΣ” όπως φαίνεται και στον τελευταίο μας χάρτη “βλέπει” βαρυχειμωνιά με χιόνια ακόμη και σε πεδινές εκτάσεις, κρατάμε ακόμη αρκετές επιφυλάξεις μιας και δεν υπάρχει, ακόμη τουλάχιστον, συμφωνία και με άλλα προγνωστικά κέντρα».

«Το περισσότερο κρύο σε σχέση με τα Χριστούγεννα μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο, ως προς τα φαινόμενα όμως (βροχές – χιόνια) χρειάζεται υπομονή ακόμα στο να βγουν ορθά συμπεράσματα» σημειώνει.