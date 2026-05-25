Καιρός: «Μίνι καλοκαίρι» με άνοδο της θερμοκρασίας από σήμερα – Στους 34 βαθμούς ο υδράργυρος την Πέμπτη

Αλλάζει σταδιακά από σήμερα (25.05.2026) το σκηνικό του καιρού καθώς η θερμοκρασία θα ξεκινήσει να ανεβαίνει ώστε να μας «προετοιμάσει» για την Πέμπτη που θα δούμε ακόμα και 34 βαθμούς Κελσίου. Λίγες βροχές αναμένονται και σήμερα αν και γενικά η αστάθεια θα περιοριστεί με λίγες μπόρες να εκδηλώνονται τοπικά.

Για σήμερα, σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της Όλγας Παπαβγουλή, λίγες βροχές και καταιγίδες αναμένονται στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας αλλά και στα ανατολικά και την Κρήτη. Από το μεσημέρι οι νεφώσεις σε Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρο και Μακεδονία θα πυκνώσουν, φέρνοντας λίγες μπόρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο φτάνοντας ακόμα και τους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν 7 μποφόρ στο Αιγαίο και 4 μποφόρ στο Ιόνιο.

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι αίθριος με πιθανότητα λίγων βροχών στα βόρεια του νομού ενώ στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν μπόρες στις γύρω ορεινές περιοχές.

Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες:

Την Τρίτη, η αστάθεια θα περιοριστεί φέρνοντας λίγες μπόρες στην Πίνδο και τα Δωδεκάνησα αν και το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι η ηλιοφάνεια.

Οι άνεμοι θα συνεχίζουν να πνέουν έως 6 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Δείτε την άνοδο της θερμοκρασίας:

Την Τετάρτη η αστάθεια θα ενισχυθεί σε Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρο, Μακεδονία, ορεινά της Κρήτης και Δωδεκάνησα αν και τα φαινόμενα θα είναι περιορισμένα.

Η θερμοκρασία θα ανέβει και άλλο με γενικευμένα 30άρια και τοπικά και κάποια 33άρια.

Η Πέμπτη αναμένεται να είναι η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας, με την θερμοκρασία να φτάνει τοπικά ακόμα και τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Λίγες βροχές αναμένονται σε Ήπειρο, Θεσσαλία, Μακεδονία, Θράκη και Πελοπόννησο.

Για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, αν και τα προγνωστικά δεν έχουν «κλειδώσει», δείχνουν λίγες βροχές στα ορεινά της Πελοποννήσου και μικρή πτώση της θερμοκρασίας, φτάνοντας όμως σε φυσιολογικά -για την εποχή- επίπεδα.

Γενικά ο καιρός δεν φαίνεται να δημιουργεί πρόβλημα στους εκδρομείς.

Ο καιρός σήμερα 25.05.2026

Στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την Κρήτη λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στην ανατολική και τη νότια νησιωτική χώρα τους 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές ώρες οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια. Από το απόγευμα γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 5, πρόσκαιρα το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Στην κεντρική Μακεδονία λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, οι οποίες στα ηπειρωτικά θα είναι παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Στην Θεσσαλία, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές στα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός των επόμενων ημερών

Πρόγνωση για την Τρίτη 26.05.2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένηση το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Θα φτάσει στην ανατολική και τη νότια νησιωτική χώρα τους 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 με 28 και κατά τόπους τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 27.05.2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά των περιοχών αυτών και μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία, μετά το μεσημέρι, από δυτικές διευθύνσεις μέχρι 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο κυρίως στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 28.05.2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν εκ νέου στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο θα στραφούν σε ανατολικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή άνοδο κυρίως στα ηπειρωτικά.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 29.05.2026

Στα κεντρικά, τα βόρεια και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν το μεσημέρι- απόγευμα στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά και το Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια.