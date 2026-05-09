Καιρός: Μέχρι και την Κυριακή το πέρασμα της αφρικανικής σκόνης – Ξεκινούν τα 33άρια από την Τρίτη

Μετά τις λασποβροχές που έπληξαν την Παρασκευή την χώρα, από σήμερα (09.05.2026) ο υδράργυρος ανεβαίνει ξανά σταδιακά, φτάνοντας το ανώτερο ακόμα και τους 34 βαθμούς Κελσίου την επόμενη εβδομάδα. Η αφρικανική σκόνη θα συνεχίζει να χτυπά με κύματα την χώρα μας, μέχρι που εν τέλει θα εξασθενήσει από τη Δευτέρα όπου αναμένεται ο καιρός να θυμίσει καλοκαίρι.

Για σήμερα αναμένεται μικρή αστάθεια με σύννεφα και λασποβροχές από τη Στερεά Ελλάδα και βόρεια, ενώ η αφρικανική σκόνη θα πλήξει τα ανατολικά και τα νότια, όπως περιγράφει η Όλγα Παπαβγούλη στην πρόγνωση καιρού της στο Ertnews.

Αναλυτικά, το πέρασμα της αφρικανικής σκόνης θα είναι σήμερα πιο ήπιο αν και από το απόγευμα που υπάρξει ξανά υψηλή συγκέντρωση.

Η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα το ανώτερο τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Την Κυριακή ωστόσο, λίγα σύννεφα θα σχηματιστούν στα κεντρικά και τα βόρεια, ενώ και το βράδυ θα υπάρξει συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης.

Από τη Δευτέρα, ο καιρός θα θυμίσει καθαρά καλοκαίρι καθώς η θερμοκρασία θα ανέβει αισθητά, αγγίζοντας τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Την Τρίτη, το θερμόμετρο θα δείξει έως και 33 βαθμούς Κελσίου, κυρίως σε Εύβοια και στα ανατολικά Πελοποννήσου.

Ο καιρός σήμερα

Στα βόρεια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και το μεσημέρι και το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα βαθμιαία βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 25 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 24 με 27 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και στη Μακεδονία τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες .

Άνεμοι: Ασθενείς μεταβλητοί.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου, στη δυτική Μακεδονία έως 22 βαθμούς.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές η όμβρους στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βελτίωση από το απόγευμα.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 5 και βαθμιαία βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά, Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το βράδυ δυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 και τοπικά στη βόρεια Κρήτη έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 και τοπικά στα Δωδεκάνησα 27 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για την Κυριακή 10.05.2026

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, όπου και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Από το απόγευμα στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και τα βόρεια θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 25 με 27 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 11.05.2026

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και τα νότια θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια και θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Τρίτη 12.05.2026

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο στα βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 τοπικά 6 και στα νότια πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 13.05.2026

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο στα βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ και στα νότια από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά.