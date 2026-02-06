Καιρός – Κολυδάς: Συνεχείς βροχές το επόμενο 10ήμερο σε δυτική Ελλάδα και ανατολικό Αιγαίο, κίνδυνος για πλημμύρες

Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και τοπικές βροχές σχεδόν κάθε μέρα συνθέτουν το σκηνικό του καιρού για το προσεχές διάστημα. Ορατός ο κίνδυνος πλημμυρών σε επιβαρυμένες περιοχές.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά ο καιρός για τις επόμενες ημέρες θα δώσει αρκετές βροχές. Όπως αναφέρει μάλιστα επαναλαμβανόμενα επεισόδια ασθενών βροχοπτώσεων, ένα μοτίβο που παραπέμπει συμβολικά στον «καιρό της Μαρμότας».

Παράλληλα επισημαίνει το κίνδυνο για κάποιες πλημμύρες σε περιοχές κατά τις οποίες το προηγούμενο διάστημα δέχτηκαν μεγάλο όγκο νερού. «Ιδιαίτερα στα δυτικά και στο ανατολικό Αιγαίο, η παρακολούθηση της κατάστασης του εδάφους και των υδατορεμάτων κρίνεται σημαντική», τονίζει χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος επισημαίνοντας ότι «μέτριες ή παρατεταμένες βροχοπτώσεις μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο τοπικών πλημμυρικών φαινομένων».

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«Ο καιρός των επόμενων ημερών θα κινηθεί σε γενικά ήπια θερμοκρασιακά επίπεδα, με τον υδράργυρο να διατηρείται λίγο πάνω από τις κανονικές για την εποχή τιμές. Παράλληλα, η ατμόσφαιρα θα παραμείνει αρκετά υγρή, με τις περισσότερες βροχοπτώσεις να εντοπίζονται κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας και στο ανατολικό Αιγαίο.

Τοπικές βροχές δεν θα απουσιάσουν την ερχόμενη εβδομάδα και από την Αττική, ωστόσο αυτές θα είναι κατά κανόνα ασθενείς και παροδικές, χωρίς να προκαλούν ιδιαίτερα προβλήματα. Στα δυτικά και σε νησιωτικές περιοχές του ανατολικού Αιγαίου τα φαινόμενα ενδέχεται να εμφανίζονται συχνότερα.

Ιδιαίτερα ευχάριστες θα είναι οι θερμοκρασίες το προσεχές Σαββατοκύριακο στην Αθήνα, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά τους 19 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας συνθήκες που θυμίζουν περισσότερο πρώιμη άνοιξη παρά χειμώνα.

Η συνολική εικόνα του καιρού χαρακτηρίζεται από μικρές μεταβολές και επαναλαμβανόμενα επεισόδια ασθενών βροχοπτώσεων, ένα μοτίβο που παραπέμπει συμβολικά στον «καιρό της Μαρμότας», όπου οι ίδιες καιρικές συνθήκες φαίνεται να επαναλαμβάνονται σχεδόν καθημερινά.

Παρά τον γενικά ήπιο χαρακτήρα, απαιτείται προσοχή σε περιοχές όπου τα εδάφη παραμένουν ήδη κορεσμένα από προηγούμενες βροχές. Ιδιαίτερα στα δυτικά και στο ανατολικό Αιγαίο, η παρακολούθηση της κατάστασης του εδάφους και των υδατορεμάτων κρίνεται σημαντική, καθώς ακόμη και μέτριες ή παρατεταμένες βροχοπτώσεις μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο τοπικών πλημμυρικών φαινομένων».