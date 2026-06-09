Καιρός – Κολυδάς: Πιθανές οι βροχές στην Αττική από την Παρασκευή – «Καλοδεχούμενες για την αποφυγή πυρκαγιών»

Μπορεί το καλοκαίρι να έχει φτάσει και η θερμοκρασία να έχει ξεπεράσει πλέον τους 30 βαθμούς, οι βροχές όμως δεν εγκαταλείπουν, καθώς όπως ενημερώνει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, είναι πολύ πιθανό να εκδηλωθούν βροχές στην Αττική την Παρασκευή (12/6/2026) και το Σάββατο (13/6/2026).

Όπως υποστηρίζει ο Θοδωρής Κολυδάς αυτές οι βροχές είναι καλοδεχούμενες για να αποτραπούν πιθανές πυρκαγιές οι οποίες μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα. Η «σεζόν των φωτιών» ξεκινάει με κάποιες, μικρές ευτυχώς, φωτιές να έχουν ήδη ξεσπάσει τις προηγούμενες μέρες, οπότε οι βροχές μπορεί να δώσουν μία ανάσα στους κατοίκους.

Αναλυτικά η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά: «Οι βροχές που ενδέχεται να εκδηλωθούν τις επόμενες ημέρες στην Αττική είναι καλοδεχούμενες και, έστω προσωρινά, λειτουργούν αποτρεπτικά ως προς τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Η αύξηση της εδαφικής υγρασίας, το βρέξιμο της χαμηλής βλάστησης και η συγκράτηση της ξήρανσης των λεπτών καυσίμων μπορούν να περιορίσουν για λίγες ημέρες την ευκολία ανάφλεξης και την ταχύτητα εξάπλωσης μιας φωτιάς. Δεν μηδενίζουν, βέβαια, τον κίνδυνο της θερινής περιόδου, αλλά αποτελούν μια χρήσιμη υδρολογική και περιβαλλοντική ανάσα.

Το ensemble μετεώγραμμα της Αθήνας δείχνει ότι μέχρι την Πέμπτη οι πιθανότητες αξιόλογης βροχής παραμένουν περιορισμένες. Η πιο ενδιαφέρουσα μεταβολή εμφανίζεται από την Παρασκευή 12 Ιουνίου, όταν αυξάνεται αισθητά η διασπορά των προγνωστικών μελών και αρκετά σενάρια δίνουν βροχές ή τοπικές καταιγίδες. Η αστάθεια φαίνεται να διατηρείται και το Σάββατο 13 Ιουνίου, με πιθανότητα επαναλαμβανόμενων αλλά όχι συνεχών φαινομένων.

Την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου παραμένουν ορισμένα σενάρια βροχής, όμως η αβεβαιότητα μεγαλώνει και τα φαινόμενα φαίνεται να αποκτούν περισσότερο τοπικό χαρακτήρα. Πρόκειται, δηλαδή, για τυπικές βροχές αστάθειας: μπορεί να είναι έντονες σε μία περιοχή και σχεδόν ανύπαρκτες λίγα χιλιόμετρα μακρύτερα».