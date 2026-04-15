Καιρός – Κολυδάς: Μέχρι την Παρασκευή αφρικανική σκόνη και λασποβροχές «σαρώνουν» την χώρα

Καθησυχαστικός ο Θοδωρής Κολυδάς στην πρόγνωση καιρού του για το νέο επεισόδιο αφρικανικής σκόνης που σαρώνει και θα σαρώσει την χώρα τις επόμενες ημέρες. Ο γνωστός μετεωρολόγος εξηγεί πως οι άνεμοι που πνέουν σε βόρειες διευθύνσεις θα περιορίσουν στην σκόνη, εμποδίζοντάς την να κατέβει στα χαμηλά στρώματα της ατμόσφαιρας.

Στην ανάρτηση – πρόγνωση καιρού, ο Θοδωρής Κολυδάς κάνει λόγο για «αφρικανική σκόνη που θα παραμείνει αιωρούμενη» καθώς θα παραμείνει στα ανώτερα επίπεδα της ατμόσφαιρας.

Σχετικά με τις λασποβροχές, θα εκδηλωθούν σε ήπια μορφή και δεν θα αποτελέσουν το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού. Σύμφωνα με την ΕΜΥ θα εκδηλωθούν σε Ιόνιο, δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Δείτε ποιες περιοχές θα επηρεαστούν από την αφρικανική σκόνη:

Σχετικά με την ποιότητα του αέρα, δεν θα υπάρξει σημαντική επιβάρυνση.

Σύμφωνα με τους χάρτες του meteo, η αφρικανική σκόνη θα συνεχίσει να «σαρώνει» την χώρα μας μέχρι την Παρασκευή, επηρεάζοντας κυρίως τα δυτικά, τα νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου αλλά τις Κυκλάδες.

Η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα έως τους 25 βαθμούς Κελσίου ενώ οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ.

Από την Παρασκευή, που αναμένεται να υποχωρήσει η αφρικανική σκόνη, θα σημειωθεί και μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«Το επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης που θα απασχολήσει τη χώρα τις επόμενες ημέρες δεν φαίνεται να συγκρίνεται με το πρόσφατο ακραίο συμβάν που προηγήθηκε. Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία διαφοροποιείται ουσιαστικά, καθώς οι άνεμοι κοντά στην επιφάνεια θα διατηρηθούν σε βόρειες διευθύνσεις έως και το τέλος της εβδομάδας, περιορίζοντας τη δυναμική μεταφοράς σκόνης στα χαμηλά στρώματα.

Η μεταφορά, αυτή τη φορά, εντοπίζεται κυρίως στα ανώτερα επίπεδα της τροπόσφαιρας, γεγονός που πρακτικά σημαίνει ότι η σκόνη θα παραμείνει «αιωρούμενη» χωρίς έντονη επίδραση στην καθημερινότητα. Παράλληλα, η αναμενόμενη απουσία αξιόλογου υετού δεν ευνοεί τη διαδικασία της υγρής εναπόθεσης. Με απλά λόγια, οι γνωστές «λασποβροχές» δεν αναμένεται να αποτελέσουν χαρακτηριστικό αυτού του επεισοδίου.

Οι συγκεντρώσεις σκόνης εκτιμώνται σε χαμηλά έως μέτρια επίπεδα, χωρίς ουσιαστική επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα, ενώ και η ορατότητα δεν προβλέπεται να παρουσιάσει αξιόλογη μείωση. Πρόκειται, λοιπόν, για ένα ήπιο επεισόδιο μεταφοράς σκόνης, περισσότερο «υψηλού επιπέδου» παρά επιφανειακής όχλησης, που εντάσσεται στη φυσιολογική εποχική δραστηριότητα της άνοιξης.

Για όσους επιθυμούν πιο εξειδικευμένη πληροφόρηση, υπάρχουν διαθέσιμα διαδραστικά εργαλεία παρακολούθησης της σκόνης ανά περιοχή. Μέσα από τα λεγόμενα dustgrams, μπορεί κανείς να δει την εξέλιξη των συγκεντρώσεων και της κατακόρυφης κατανομής της σκόνης, επιλέγοντας την πόλη που τον ενδιαφέρει. Σε κάθε περίπτωση, η ψυχραιμία και η σωστή ερμηνεία των δεδομένων είναι το “κλειδί”. Δεν είναι κάθε μεταφορά σκόνης και επεισόδιο υψηλής επικινδυνότητας — και αυτή τη φορά, η φύση δείχνει να κρατά τους τόνους χαμηλά».

Ο καιρός σήμερα 15.04.2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες σε όλη τη χώρα. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20, στα δυτικά τους 24 με 25, στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 22 και τοπικά στη βόρεια Κρήτη τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και από τις απογευματινές ώρες στα ανατολικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρωινές κυρίως ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία μέχρι το απόγευμα και πιθανώς πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα κατά τόπους στα ορεινά.

Άνεμοι: Ανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τoπικές βροχές ή όμβρους στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και πιθανώς πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα κατά τόπους στα ορεινά της δυτικής Στερεάς.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6, στα νοτιότερα τμήματα τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα οι άνεμοι θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και τοπικά στα νότια θαλάσσια παράκτια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους πυκνότερες.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα στις Κυκλάδες βόρειοι βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 και στη βόρεια Κρήτη έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους πυκνότερες.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 5 και τις απογευματινές ώρες στα βόρεια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Ο καιρός από την Πέμπτη 16.04.2026

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν αυξημένη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης κυρίως στην ανατολική – νοτιοανατολική χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στο Αιγαίο 6 με 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 20 με 22 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός από την Παρασκευή 17.04.2026

Στα κεντρικά και βόρεια, πλην της Θράκης, λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα βορειοδυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στη νότια νησιωτική χώρα και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν αυξημένη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης κυρίως στην ανατολική χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Ο καιρός από το Σάββατο 18.04.2026

Στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα και από το μεσημέρι γενικά αίθριος. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός από την Κυριακή 19.04.2026

Στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.