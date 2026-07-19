Καιρός: Καύσωνας 72 ωρών «σαρώνει την χώρα – 43άρια σε Βοιωτία, Φθιώτιδα και Θεσσαλία, χάρτης με τις ανώτατες θερμοκρασίες

Σε εξέλιξη και σήμερα (19.07.2026) το πρώτο κύμα καύσωνα της χρονιάς με την θερμοκρασία να έχει ξεπεράσει ήδη τους 40 βαθμούς Κελσίου τοπικά. Ο καιρός και σήμερα θα είναι γενικά αίθριος ενώ τις επόμενες ημέρες δεν αποκλείονται και 43άρια.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτηση – πρόγνωση καιρού, ανέβασε σχετικούς χάρτες με τις θερμοκρασίες των επόμενων ημερών. Προέβλεψε πως ο καύσωνας θα έχει διάρκεια 72 ωρών και θα κορυφωθεί τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει το ανώτερο τους 40 βαθμούς Κελσίου ενώ τη Δευτέρα τους 42 τοπικά. Ο μετεωρολόγος εξηγεί πως την Τρίτη δεν αποκλείονται και 43άρια σε Βοιωτία, Φθιώτιδα και Θεσσαλία.

Δείτε σε ποιες περιοχές θα ανέβει και άλλο η θερμοκρασία:

Σχετικά με την Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου στο Θριάσιο Πεδίο.

Ο μετεωρολόγος επισημαίνει πως και την Τετάρτη θα υπάρχει έντονη ζέστη σε Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Βοιωτία και Αττική, πριν η θερμοκρασία κάνει «βουτιά» 8 – 10 βαθμούς Κελσίου και έρθουν βροχές και καταιγίδες.

«Καύσωνας 72 ωρών: Η “ύπουλη” Τετάρτη παρατείνει την έντονη ζέστη. Σε κλοιό καύσωνα θα βρεθεί για 72 ώρες η χώρα, με κορύφωση τη Δευτέρα και την Τρίτη. Τη Δευτέρα η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 41 με 42 βαθμούς, ενώ την Τρίτη δεν αποκλείονται πολύ τοπικά ακόμη και 43 βαθμοί σε Βοιωτία, Φθιώτιδα και Θεσσαλία. Στην Αττική αναμένονται έως 40 βαθμοί, κυρίως στο Θριάσιο Πεδίο. Την Τετάρτη η ζέστη θα επιμείνει σε Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Βοιωτία και Αττική. Από την Πέμπτη αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας κατά 8 με 10 βαθμούς και στη συνέχεια βροχές και καταιγίδες», αναφέρει στην ανάρτησή του.

Κίτρινος συναγερμός για φωτιά σήμερα σε αρκετές περιοχές

Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης φωτιάς που εκδίδει καθημερινά το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για σήμερα υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για φωτιά (κατηγορία 3) σε Αττική, Εύβοια, Βοιωτία, Αιτωλοακαρνανία, Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία, Κορινθία, Αργολίδα & Λακωνία, νησιά Ιονίου, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ηράκλειο, Λασίθι περιοχές Φθιώτιδας, Ιωαννίνων, Αχαΐας & Ηλείας.

Σε ποιες περιοχές υπάρχει υψηλός κίνδυνος για φωτιά:

Ο καιρός σήμερα

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37, στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά και πιθανώς στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ πρόσκαιρα το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 με 37 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 39 με 40 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 πρόσκαιρα το απόγευμα στο Ιόνιο δυτικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 και στα ηπειρωτικά 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 33 και τοπικά στην Κρήτη 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός των επόμενων ημερών

Πρόγνωση καιρού για τη Δευτέρα 20.07.2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα βορειοανατολικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για την Τρίτη 21.07.2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μέχρι τις βραδινές ώρες στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανώς να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ευνοείται η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για την Τετάρτη 22.07.2026

Στα βόρεια και βαθμιαία στα κεντρικά ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ευνοείται πρόσκαιρα η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια όμως στα νότια ηπειρωτικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα.