Καιρός: Καταιγίδες, κρύο και αφρικανική σκόνη «χτυπούν» την χώρα: Οι 4 πιο «επικίνδυνες» περιοχές – Χιόνια σε Κιθαιρώνα και Πάρνηθα

Τρία μετεωρολογικά φαινόμενα «χτυπούν» την χώρα μας τις τελευταίες ημέρες σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια που αναφέρει πως η κακοκαιρία με τις καταιγίδες μας έρχεται από την Ιταλία, το κρύο από τη Σιβηρία ενώ σκόνη από την Αφρική. Σε ανάρτηση που έκανε σήμερα το μεσημέρι (19.03.2026), προειδοποιεί πως ο καιρός θα συνεχίσει να είναι βροχερός, μέχρι τουλάχιστον το Σαββατοκύριακο.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει πως 4 περιοχές θα βρεθούν στο «κόκκινο» των καταιγίδων: Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κρήτη και Δωδεκάνησα θα δεχθούν την μεγαλύτερη ποσότητα νερού μέχρι και την Παρασκευή. Από εκείνη την ημέρα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση.

Σχετικά με το κρύο, αναμένεται να κορυφωθεί την Παρασκευή αν και η θερμοκρασία θα ανέβει σταδιακά και πάλι από το Σαββατοκύριακο.

Δείτε live που αναμένεται να βρέξει:

Όσον αφορά την αφρικανική σκόνη που έκανε «καφέ» αυτοκίνητα και δρόμους, ήδη βρίσκεται σε αποδρομή. Και πάλι από το Σαββατοκύριακο αναμένεται να υποχωρήσει πλήρος.

Οι άνεμοι, προειδοποιεί ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, θα πνέουν έως 8 μποφόρ το Σάββατο ενώ χιόνια αναμένονται κυρίως στα ορεινά.

Η ένταση των ανέμων:

Στην Αττική τώρα, ο καιρός θα είναι βροχερός τις επόμενες 2 ημέρες με ασθενείς χιονοπτώσεις να καταγράφονται σε Κιθαιρώνα, Πάρνηθα ίσως και Πεντέλη.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

«Σταυροδρόμι τριών μετεωρολογικών φαινομένων σήμερα η χώρα μας. Κακοκαιρία από την Ιταλία, κρύο από τη Σιβηρία και σκόνη από την Αφρική. Καλό μεσημέρι! Μετεωρολογική ποικιλία παρουσιάζει σήμερα η περιοχή μας. Συγκεκριμένα:

Βαρομετρικό χαμηλό ανοικτά του Ιονίου προκαλεί γενικευμένες βροχές στις περισσότερες περιοχές στη χώρα μας και πλούσιες χιονοπτώσεις στα ορεινά. Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κρήτη και Δωδεκάνησα θα δεχτούν το περισσότερο νερό μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι. Στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεταφορά ψυχρών αέριων μαζών από τη Σιβηρία προς την περιοχή μας. Το κρύο θα κορυφωθεί την Παρασκευή και ο καιρός θα αρχίσει να μαλακώνει από το Σαββατοκύριακο.

Σε αποδρομή μέσα στην ημέρα βρίσκεται η σαχαριανή σκόνη στη χώρα μας. Από αύριο και κυρίως το Σαββατοκύριακο μπορείτε να πλύνετε το αμάξι σας. Συνθήκες παγετού θα επικρατήσουν και το επόμενο διήμερο σε ορεινές περιοχές με τους βοριάδες μέχρι το Σάββατο μέσα στο Αιγαίο να φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Αττική: Μουντός καιρός με ψιλόβροχο το επόμενο διήμερο. Ασθενείς χιονοπτώσεις σε Κιθαιρώνα, Πάρνηθα ίσως και Πεντέλη (από τα 800 μέτρα). Η θερμοκρασία 3-13 βαθμούς Κελσίου».

Ο καιρός σήμερα

Στη Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με ασθενείς κατά κανόνα βροχές. Στα υπόλοιπα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και το βράδυ στη δυτική Κρήτη. Τα φαινόμενα στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και τη νύχτα και στα ορεινά της Κρήτης. Αναμένεται διατήρηση της αυξημένης συγκέντρωσης αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ και στα δυτικά ανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 13 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές από το απόγευμα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και από το μεσημέρι και στα κεντρικά τμήματα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά θαλάσσια – παραθαλάσσια 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η μέγιστη 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες που πιθανώς να είναι πρόσκαιρα έντονες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 βαθμούς και Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και το βράδυ στη νότια Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα νότια θαλάσσια – παραθαλάσσια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανόν να σημειωθούν μέχρι τις πρωινές ώρες ενώ από το βράδυ στη δυτική Κρήτη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Κρήτης τη νύχτα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα δυτικά τμήματα 7 και τοπικά τις πρωινές ώρες έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές οι οποίες το βράδυ στα βόρεια θα ενταθούν και τη νύχτα είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα βόρεια 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για την Παρασκευή 20.03.2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα ανατολικά και νότια με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν μέχρι αργά το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά καθώς και στα ορεινά της Κρήτης.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη διατήρηση αυξημένων συγκεντρώσεων αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7, στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 11 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 13 με 15 και τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για το Σάββατο 21.03.2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα ανατολικά και τα νότια, κυρίως θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανόν να εκδηλωθούν μέχρι το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη διατήρηση αυξημένων συγκεντρώσεων αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ και τις πρωινές ώρες στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα βόρεια.

Πρόγνωση για την Κυριακή 22.03.2026

Άστατος καιρός με παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ανατολικά και τα νότια, κυρίως θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες τοπικές βροχές ή όμβρους στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, πρόσκαιρα στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 23.03.2026

Άστατος καιρός με παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες τοπικές βροχές ή όμβρους στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Σποραδικές καταιγίδες πιθανόν να εκδηλωθούν στο Ιόνιο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.