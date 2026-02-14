Καιρός: Καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι από το βράδυ στα δυτικά και τα βόρεια – Πορτοκαλί προειδοποίηση για 5 περιοχές

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού έβγαλε η ΕΜΥ, το πρωί του Σαββάτου (14.02.2026), προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και αφρικανική σκόνη, από το βράδυ έως και την Κυριακή.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο επιδείνωσης καιρού, αναμένονται βροχές και καταιγίδες στην Κέρκυρα, τους Παξούς, την Ήπειρο, την ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Τα φαινόμενα θα διαρκέσουν έως και το απόγευμα της Κυριακής.

Σχετικά με τους ανέμους, θα πνέουν θυελλώδεις έως 8 μποφόρ, απόψε, στο Ιόνιο ενώ την Κυριακή θα αγγίξουν και τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο.

Που θα βρέξει τις επόμενες ώρες:

Πέρα από τις καταιγίδες και τις βροχές, αναμένεται έντονη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη ανατολική Ελλάδα και κυρίως στις νότιες και κεντρικές περιοχές της (Πελοπόννησο, Κρήτη, ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, Κυκλάδες και Εύβοια).

Δείτε που θα πνέουν ισχυροί οι άνεμοι:

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα το βράδυ και έως και την Κυριακή το απόγευμα σε περιοχές της δυτικής και της βόρειας χώρας.

Πιο συγκεκριμένα:

α. στην περιοχή Κέρκυρας – Παξών από το βράδυ σήμερα Σάββατο 14-02-2026 έως και το πρωί της Κυριακής 15-02-2026

β. στην Ήπειρο από τη νύχτα απόψε έως και τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 15-02-2026

γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αύριο Κυριακή (15-02-2026) από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το απόγευμα.

2. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν σήμερα το βράδυ στο Ιόνιο (7 με 8 μποφόρ) και αύριο Κυριακή στο Αιγαίο (8 και στα ανατολικά του τμήματα 9 μποφόρ).

3. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη ανατολική Ελλάδα και κυρίως στις νότιες και κεντρικές περιοχές της (Πελοπόννησο, Κρήτη, ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, Κυκλάδες και Εύβοια).

Δείτε την μεταφορά της αφρικανικής σκόνης:

H ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς προειδοποιεί για ενισχυμένους νοτιάδες και μεταφορά αφρικανικής σκόνης την Κυριακή.

Αναφέρει πως η αφρικανική σκόνη θα είναι έντονη σε νότια Ελλάδα και Αιγαίο ενώ αναμένονται και λασποβροχές.

Νοτιάδες και σκόνη την Κυριακή. Αύριο οι ενισχυμένοι νοτιάδες θα μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες αφρικανικής σκόνης προς τη χώρα μας, δημιουργώντας ένα σκηνικό με θολό ορίζοντα, «βαρύ» ουρανό και εντυπωσιακές αποχρώσεις στο ηλιοβασίλεμα. Η συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων αναμένεται αυξημένη, κυρίως στη Νότια Ελλάδα και το Αιγαίο, ενώ δεν αποκλείονται και λασποβροχές όπου εκδηλωθούν φαινόμενα.

Πρόκειται για ένα από τα πιο χαρακτηριστικά μετεωρολογικά επεισόδια του Φεβρουαρίου, που συνδέει άμεσα τη Μεσόγειο με την καρδιά της Σαχάρας

Ο καιρός μάς θυμίζει για ακόμη μία φορά πόσο «ζωντανή» είναι η ατμόσφαιρα πάνω από τη Μεσόγειο».

Ο καιρός σήμερα

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική και βαθμιαία την κεντρική Μακεδονία νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, που το βράδυ κατά τόπους θα ενταθούν. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα παροδικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα βόρεια.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης από το απόγευμα στα δυτικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6, στα νότια τοπικά 7 και στην Κρήτη πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ, γρήγορα όμως στα δυτικά και από το μεσημέρι και στα ανατολικά θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι 6 με 7 και από αργά το βράδυ στο Αιγαίο και τα νότια πελάγη τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 18 με 20 βαθμούς αλλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Σχδόν αίθριος. Από το βράδυ θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4, που από το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 4 με 5 και βαθμιαία στα ανατολικά και νότια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι βαθμιαία θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Ασθενείς 2 με 4 και από το μεσημέρι ανατολικοί νοτιοανατολικοί βαθμιαία τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά και αργότερα και στις υπόλοιπες περιοχές θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το απόγευμα στη δυτική Μακεδονία και από το βράδυ στην κεντρική Μακεδονία. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το βράδυ 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές που από το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, που το βράδυ πιθανώς κατά τόπους να είναι ισχυρές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια έως 6, που γρήγορα θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 και κατά τόπους έως 20 βαθμούς και στο εσωτερικό της Ηπείρου από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το απόγευμα στη Θεσσαλία. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια 5 με 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς ενισχυόμενοι βαθμιαία στα 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 και κατά τόπους έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 5 με 6 και στα νότια 7 με 8, που γρήγορα θα εξασθενήσουν και από το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 5 με 7 και από αργά το βράδυ τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 και στη βόρεια Κρήτη έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις πρωινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 που βαθμιαία θα στραφούν σε νότιους 5 με 6 και από το βράδυ έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 και στα Δωδεκάνησα έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για την Κυριακή 15.02.2026

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου. Τα φαινόμενα κατά τόπους στα βορειοανατολικά και το πρωί στα δυτικά πιθανόν να είναι ισχυρά. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο νότιοι 7 με 8 και τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 18 με 20 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη τους 22 με 23 βαθμούς, αλλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 16.02.2026

Νεφώσεις με τοπικές βροχές σε όλη σχεδόν τη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα βόρεια ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και στην περιοχή των Δωδεκανήσων πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες νοτιοανατολικοί 7 με 8 μποφόρ. Ενίσχυση των ανέμων από το βράδυ στα δυτικά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Πρόγνωση για την Τρίτη 17.02.2026

Στην ανατολική Στερεά και τη Θεσσαλία παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά που κατά τόπους στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας θα είναι πυκνές.

Οι άνεμοι θα είναι δυτικών διευθύνσεων και θα πνέουν με ένταση 4 με 6 και στα πελάγη 6 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 18.02.2026

Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με βροχές και στην αρχή της ημέρας και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.