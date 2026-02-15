Καιρός: Καταιγίδες και άνεμοι έως 9 μποφόρ σφυροκοπούν την χώρα – Δείτε χάρτες με την πορεία της αφρικανικής σκόνης

Καταιγίδες, βροχές, θυελλώδεις ανέμους και αφρικανική σκόνη, συνθέτουν σήμερα (15.02.2026) το σκηνικό του καιρού ενώ λόγω των έντονων φαινομένων είναι σε πορτοκαλί συναγερμό 5 περιοχές.

Μέχρι και το απόγευμα αναμένονται βροχές και καταιγίδες σε Κέρκυρα, Παξούς, Ήπειρο, ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Σχετικά με τους ανέμους, θα πνέουν έως 8 μποφόρ στο Ιόνιο και έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο, σύμφωνα με το επικαιροποιήμενο, έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ.

Στην αφρικανική σκόνη θα βυθιστεί σχεδόν ολόκληρη η χώρα, ενώ στη χειρότερη θέση θα βρίσκονται Πελοπόννησος, Κρήτη, ανατολική Στερεά (και Αττική), Κυκλάδες και Εύβοια.

Δείτε την ένταση των ανέμων:

Όπως φαίνεται στους χάρτες του meteo.gr, το χαμηλό βαρομετρικό που έρχεται από την Ιταλία, φέρνει ισχυρούς νότιους ανέμους που μπορεί να φτάσουν ταχύτητα 100 με 110 χλμ/ώρα.

Οι ρίπες ανέμου θα είναι ισχυρές ακόμα και στη στεριά με έμφαση στη Κρήτη και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου, το πρωί και το μεσημέρι της Κυριακής.

Σε ισχύ είναι και απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου ενώ δεν εκτελούνται και τα δρομολόγια Αγία Μαρίνα – Νέα Στύρα.

Δεμένα τα πλοία και σε Καβάλα και Αλεξανδρούπολη.

Που θα βρέξει τις επόμενες ώρες:

Στην περίπτωση που έχετε προγραμματισμένο ταξίδι, ενημερωθείτε είτε από το λιμενικό σώμα είτε από τα ταξιδιωτικά πρακτορεία σας.

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο – Πορτοκαλί συναγερμός για 5 περιοχές

Όπως αναφέρει το επικαιροποιήμενο έκτακτο δελτίο:

1. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται έως και την Κυριακή το απόγευμα σε περιοχές της δυτικής και της βόρειας χώρας.

Πιο συγκεκριμένα:

α. στην περιοχή Κέρκυρας – Παξών απόψε τη νύχτα και εκ νέου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες της Κυριακής 15-02-2026

β. στην Ήπειρο έως και το απόγευμα της Κυριακής 15-02-2026

γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αύριο Κυριακή (15-02-2026) από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το απόγευμα.

2. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν μέχρι νωρίς το πρωί της Κυριακής στο Ιόνιο (7 με 8 μποφόρ) και αύριο Κυριακή στο Αιγαίο (8 και στα ανατολικά του τμήματα 9 μποφόρ).

3. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη ανατολική Ελλάδα και κυρίως στις νότιες και κεντρικές περιοχές της (Πελοπόννησο, Κρήτη, ανατολική Στερεά – συμπεριλαμβανομένης της Αττικής- Κυκλάδες και Εύβοια).

Δείτε την πορεία της αφρικανικής σκόνης:

Ο καιρός σήμερα

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου. Τα φαινόμενα κατά τόπους από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα στα βορειοανατολικά, μέχρι το απόγευμα στην περιοχή Κέρκυρας-Παξών και την Ήπειρο θα είναι έντονα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η οποία στα νότια θα είναι σημαντική.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά αρχικά νότιοι 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ που πολύ γρήγορα θα γίνουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές από νότιες διευθύνσεις 7 με 8, τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο 9 μποφόρ και σταδιακή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 17 με 20 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη τους 22 με 23 βαθμούς, αλλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Από το απόγευμα σχεδόν αίθριος.

Άνεμοι: Νότιοι 5 με 6, στα ανατολικά και νότια τοπικά 7 μποφόρ που από το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Nεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα είναι κατά τόπους ισχυρές από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται το μεσημέρι και από τα δυτικά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Σταδιακά και από τα δυτικά θα επικρατήσουν νοτιοδυτικοί άνεμοι 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα στην περιοχή Κέρκυρας-Παξών και την Ήπειρο μέχρι το απόγευμα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Άνεμοι: Μέχρι νωρίς το πρωί νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 που θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου και στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια κυρίως ορεινά.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 8 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές.

Άνεμοι: Νότιοι 6 με 8 στα ανατολικά τοπικά 9, σταδιακά και από τα δυτικά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς με μικρή εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 και στη βόρεια Κρήτη έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές αρχικά στα βόρεια και από το μεσημέρι στις υπόλοιπες περιοχές. Σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το μεσημέρι στα βόρεια οι οποίες από το απόγευμα θα επεκταθούν νοτιότερα.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 7 με 9 μποφόρ με εξασθένηση από το βράδυ στα βόρεια.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρα

Πρόγνωση καιρού για τη Δευτέρα 16.02.2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, την Κρήτη και πιθανώς στις Κυκλάδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα βόρειοδυτικά ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά και νότια.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 5 και από τις βραδινές ώρες δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στην περιοχή των Δωδεκανήσων πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες νοτιοανατολικοί 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 και στα νότια τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για την Τρίτη 17.02.2026

Στην ανατολική Στερεά και τη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς τοπικά ισχυρές μέχρι το μεσημέρι στα δυτικά και από τις προμεσημβρινές ώρες στη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων από τα δυτικά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας κατά τόπους θα είναι πιο πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη 6 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια.

Πρόγνωση καιρού για την Τετάρτη 18.02.2026

Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και πιθανόν την Κρήτη, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες και σταδιακή βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Λίγα χιόνια στα ορεινά της ηπειρωτική χώρας και της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Πρόγνωση καιρού για την Πέμπτη 19.02.2026

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα δυτικά όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 3 με 5 ενισχυόμενοι σταδιακά σε 6 και στα δυτικά τοπικά 7 μποφόρ από τις απογευματινές ώρες.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.