Καιρός: Καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο με υψηλές θερμοκρασίες – Βροχερή η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

Ανοιξιάτικο θα είναι το σκηνικό του καιρού το Σαββακοκύριακο που έρχεται με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Ο καιρός το Σαββατοκύριακο θα είναι γενικά αίθριος με μικρή έντασης τοπικές τοπικές βροχές σε Ιόνιο και Ήπειρο και τον υδράργυρο να δείχνει ακόμα και 27 βαθμούς Κελσίου.

Σήμερα (24.10.2025) βροχές αναμένονται στο Ιόνιο, σε όλη τη δυτική ηπειρωτική χώρα, στο ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες.

Στα βορειοδυτικά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες καταιγίδες, αλλά το απόγευμα και από τα δυτικά ο καιρός θα βελτιωθεί, και μέχρι το βράδυ τα φαινόμενα θα έχουν σταματήσει σχεδόν παντού.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα πλησιάσει το μεσημέρι τους 25 στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, και έως 27 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά ηπειρωτικά και στα βόρεια παράλια της Κρήτης.

Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα πυκνές μέχρι το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17-26 βαθμούς, νοτιοδυτικοί οι άνεμοι 3-5, τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στην ευρύτερη περιοχή του νομού, μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15-24 βαθμούς, μεταβλητοί οι άνεμοι 2-4 μποφόρ.

Από Δεύτερα αναμένεται κακοκαιρία express από το μεσημέρι με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια. Τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν το βράδυ.

Οι άνεμοι θα είναι νότιο 6-7 μποφόρ και στο βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ. Στα νότια της χώρας θα υπάρχει ένα μικρό καλοκαίρι με τη θερμοκρασία θα φτάνει στους 30 βαθμούς, Βοιωτία, Εύβοια και Κρήτη (Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά).

Την 28η Οκτωβρίου θα εκδηλωθούν καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι στο ανατολικό Αιγαίο. Τοπικές βροχές θα πέσουν στα δυτικά (μεσημέρι-απόγευμα) και στα βόρεια (από το απόγευμα). Η θερμοκρασία θα πέσει και δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς.