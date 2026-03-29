Καιρός – Καλλιάνος: Πρωταπριλιά με σφοδρή κακοκαιρία σε 15 περιοχές – Καταιγίδες και άνεμοι έως 10 μποφόρ

Χειμώνα θα θυμίσει ο καιρός από το απόγευμα της Τρίτης όταν και θα ξεκινήσει η κακοκαιρία, η οποία θα κορυφωθεί την Τετάρτη (1/4/2026) όποτε και θα είναι η πιο δύσκολη και επιβαρυμένη ημέρα του φαινομένου, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο.

Η νέα αυτή κακοκαιρία θα προκαλέσει εκτεταμένες και κατά τόπους ισχυρές βροχοπτώσεις, συνοδευόμενες από θυελλώδεις ανέμους σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, όπως ενημερώνει σε ανάρτησή του για τον καιρό ο Γιάννης Καλλιάνος αλλά και ο Θεόδωρος Κολυδάς.

Σύμφωνα με τον Καλλιάνο «Τα πρώτα φαινόμενα θα κάνουν την εμφάνισή τους την Τρίτη (31/3/2026) το απόγευμα, αρχικά με τοπικές βροχές, οι οποίες σταδιακά θα επεκταθούν σε μεγάλο μέρος της χώρας. Από τη νύχτα και κυρίως κατά τη διάρκεια της Τετάρτης, η αστάθεια θα ενταθεί σημαντικά, με βροχές γενικευμένου χαρακτήρα, ισχυρές καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις, κυρίως σε περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και του Αιγαίου.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε περιοχές όπως η Ανατολική και Νότια Πελοπόννησος, η Κεντρική και Ανατολική Στερεά, η Αττική – Εύβοια – Σποράδες, η Ανατολική, Νότια και Δυτική Θεσσαλία, η Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, η Ανατολικό, Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου τα φαινόμενα ενδέχεται να παρουσιάσουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Σε τοπικό επίπεδο, δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν πλημμυρικά επεισόδια, καθώς τα ύψη βροχής ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100 mm μέσα σε ένα 24ωρο.

Παράλληλα οι άνεμοι θα παρουσιάσουν σημαντική ενίσχυση. Την Τετάρτη θα επικρατήσουν αρχικά ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι, ενώ σταδιακά, κυρίως στα βόρεια τμήματα και ειδικά στο Βόρειο Αιγαίο, θα στραφούν σε βορείους. Οι εντάσεις θα φτάνουν τα 8 έως 9 μποφόρ και τοπικά τα 10 μποφόρ, με ριπές που ενδέχεται να τα υπερβαίνουν.

Τα μέχρι στιγμής δεδομένα συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα δυναμική και οργανωμένη κακοκαιρία, η οποία απαιτεί αυξημένη προσοχή. Εκτιμάται ότι εντός των επόμενων 24–48 ωρών είναι πιθανό να εκδοθεί Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων.

Σε κάθε περίπτωση, δεν συντρέχει λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας. Πρόκειται για ένα καιρικό σύστημα το οποίο, αν και παρουσιάζει αυξημένη οργάνωση και δυναμική, εντάσσεται στο πλαίσιο των φαινομένων που εκδηλώνονται επανειλημμένα κατά τη διάρκεια του χειμώνα ή της άνοιξης στη χώρα μας.

Παρόλα αυτά υπάρχει και το (μικρό όσο πλησιάζουμε προς την Τετάρτη) ενδεχόμενο να παρουσιαστεί πιο εξασθενημένο το σύστημα στα επόμενα στοιχεία που θα λάβουμε.

Η πιθανή παρουσία όμως -αυτή τη στιγμή- ενός ισχυρού βαρομετρικού χαμηλού καθιστά αναγκαία, όπως είναι λογικό και υπεύθυνο, μια στοιχειώδη εγρήγορση, κυρίως ως προς τον προγραμματισμό των μετακινήσεων σε περιοχές όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν έντονα φαινόμενα.

Ωστόσο, τονίζω, δεν αναμένεται κάτι πρωτόγνωρο ή εκτός των εμπειριών που έχουμε ως χώρα. Σκοπός της ενημέρωσης όλων των προηγούμενων ημερών από εμένα είναι αποκλειστικά η έγκαιρη προετοιμασία και η ομαλή διαχείριση της κακοκαιρίας, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα και να εξελιχθεί το φαινόμενο με τη μικρότερη δυνατή επίπτωση στην καθημερινότητα των πολιτών».

Θεόδωρος Κολυδάς: «Ο καιρός Τετάρτη και Πέμπτη θα έχει καθαρά χειμωνιάτικο χαρακτήρα»

Ο Μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς ενημερώνει ότι ο καιρός αύριο Δευτέρα θα είναι καλός, ενώ από Τρίτη απόγευμα ξεκινάνε τα δύσολα για πολλές περιοχές της χώρας.

«Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026: Ο καιρός θα είναι γενικά ήπιος και σχεδόν αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγες μόνο παροδικές νεφώσεις κυρίως στη Θράκη, το Ιόνιο, το ανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι στα δυτικά, τα βόρεια ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου δεν αποκλείονται ασθενείς τοπικές βροχές. Η ορατότητα στα δυτικά νωρίς το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ και αργότερα στο Αιγαίο θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Τρίτη: Ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή μεταβολή από το απόγευμα , με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και όμβρους αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και στη συνέχεια και στην υπόλοιπη χώρα. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, ενώ στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν χιονοπτώσεις.

Τετάρτη και Πέμπτη: Θα έχουν καθαρά χειμωνιάτικο χαρακτήρα για την εποχή, με εκτεταμένη κακοκαιρία, βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές, κατά τόπους έντονες, καθώς και χιονοπτώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, ιδιαίτερα την Τετάρτη στο Αιγαίο, όπου θα φτάσουν τοπικά έως και τα 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση και θα διατηρηθεί σε σχετικά χαμηλά για την εποχή επίπεδα.

Με τα σημερινά δεδομένα η δυναμική του συστήματος θα είναι ισχυρή. Το δεύτερο χαμηλό που ανεβαίνει από τις ακτές της Αφρικής θα προσδώσει μεγάλες εντάσεις ανέμου και φαινομένων. Η Θεσσαλία θέλει προσοχή».