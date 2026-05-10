Καιρός – Καλλιάνος: Μέχρι την Τρίτη η μεταφορά της αφρικανικής σκόνης – Οι περιοχές όπου η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς

Μέχρι τουλάχιστον την Τρίτη (12.05.2026) Θα συνεχίζει να μας ταλαιπωρεί η αφρικανική σκόνη, αν και οι συγκεντρώσεις της θα είναι αρκετές χαμηλότερες σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Ο Γιάννης Καλλιάνος στην πρόγνωση καιρού του, προειδοποιεί και για σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου, τοπικά.

Στην ανάρτησή του, αναφέρει πως η αφρικανική σκόνη θα ξεκινήσει από σήμερα να απομακρύνεται σταδιακά αν και θα υπάρχουν μικρές μεταφορές της σε διάφορες περιοχές της χώρας. Τονίζει μάλιστα πως η ατμόσφαιρα θα είναι ελαφρώς θολή, χωρίς όμως να σημειώνεται ένταση του φαινομένου και να επηρεάζεται αισθητά ο καιρός. Σχετικά την θερμοκρασία, ανέφερε πως από σήμερα αναμένεται να αυξηθεί, με αποκορύφωμα την ερχόμενη Τρίτη όπου το θερμόμετρο θα δείξει άνω των 31 βαθμών.

Στον χάρτη που ανέβασε μάλιστα, φαίνεται πως σε Εύβοια και Λαμία η θερμοκρασία θα δείξει τους 33 βαθμούς ενώ σε Αττική, Κρήτη και Γιαννιτσά, το θερμόμετρο θα δείξει από 31 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Σε ποιες περιοχές θα υπάρξει μεταφορά αφρικανικής σκόνης:

Στην Αργολίδα, ο υδράργυρος μπορεί να αγγίξει και τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Δείτε που θα αυξηθεί η θερμοκρασία:

Η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου

«Απόλυτα φυσιολογική η πρόσκαιρη σχετική ζέστη για τα μέσα Μάη – Απέχουμε από τις φαντασιοπληξίες.

Η αφρικανική σκόνη σταδιακά απομακρύνεται από την ατμόσφαιρα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε απόλυτη διαύγεια. Κατά διαστήματα θα συνεχίσουν να σημειώνονται μικρές μεταφορές σκόνης από τη Βόρεια Αφρική, ωστόσο οι συγκεντρώσεις αναμένεται να είναι σαφώς χαμηλότερες σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Έτσι, έως και την Τρίτη θα παρατηρείται κατά περιόδους μια ελαφρά θολούρα στην ατμόσφαιρα, χωρίς ιδιαίτερη ένταση.

Αυτό που παρουσιάζει μεγαλύτερο μετεωρολογικό ενδιαφέρον είναι η σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας που θα αρχίσει να γίνεται αισθητή από την Κυριακή 10 Μάϊου και θα συνεχιστεί την Κυριακή, τη Δευτέρα και κυρίως την Τρίτη, όταν και φαίνεται να κορυφώνεται η μεταφορά θερμότερων αερίων μαζών από τη Βόρεια Αφρική προς την περιοχή μας.

Η άνοδος αυτή αναμένεται να κυμανθεί περίπου στους 3 έως 5 βαθμούς πάνω από τις φυσιολογικές τιμές για την εποχή, με αποτέλεσμα σε ορισμένες περιοχές να καταγραφούν θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τοπικά τους 30-31°C. Πρόκειται όμως για μια απολύτως συνηθισμένη έλευση ελαφρώς παραπάνω ζέστης μέσα στην άνοιξη και σε καμία περίπτωση για κάτι ακραίο.

Και επειδή ήδη άρχισαν να εμφανίζονται οι γνωστοί τίτλοι περί “μίνι καύσωνα”, καλό είναι να διατηρούμε μια σχετική λογική στα γραφόμενά μας. Με τα σημερινά δεδομένα δεν μιλάμε ούτε για μίνι καύσωνα, ούτε για… μάξι καύσωνα, ούτε φυσικά για οργανωμένο θερμό κύμα. Μιλάμε απλά για ελαφρώς πιο θερμές ημέρες του Μαΐου, κάτι που συμβαίνει πολλές φορές αυτή την εποχή στη χώρα μας. Δεν υπάρχει λόγος υπερβολής. Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν σε σχετικά υψηλότερα επίπεδα για την εποχή, χωρίς όμως να προσεγγίζουν ακραίες τιμές. Σας παρουσιάζω τις μέγιστης θερμοκρασίες της ερχόμενης Τρίτης 12 Μάϊου που πιθανότατα θα σημειωθούν οι πιο αυξημένες θερμοκρασίες».

Ο καιρός σήμερα 10.05.2026

Σχεδόν αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν στα ορεινά να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και από το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά, και θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή.

Θα φτάσει στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές τους 25 με 26 και κατά τόπους τους 27 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 23 με 24 και τοπικά στη Κρήτη τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 με 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων, κυρίως στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους και στα ορεινά της Μακεδονίας πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 με 24 και τοπικά 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους στα ηπειρωτικά και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 με 26 και τοπικά 27 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 με 24 και τοπικά στη Κρήτη τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από το απόγευμα αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 και τοπικά τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 11.05.2026

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, με λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Από το απόγευμα στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και τα νότια θα στραφούν σε δυτικών διευθύνσεων 3 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς, κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 29 με 30 και στην Κρήτη τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Τρίτη 12.05.2026

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο στα βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά 6 και στα νότια 7, πρόσκαιρα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 13.05.2026

Σχεδόν αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Από το βράδυ και από τα δυτικά αναμένεται να αυξηθούν οι νεφώσεις και στις υπόλοιπες περιοχές και το βράδυ να σημειωθούν τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά όπου είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ και στα νότια από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 14.05.2026

Τις πρωινές ώρες αναμένονται αυξημένες νεφώσεις στο Αιγαίο με λίγες τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος ενώ από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή