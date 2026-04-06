Καιρός – Καλλιάνος: «Καλοκαίρι» έως τη Μεγάλη Τετάρτη, «φθινόπωρο» έως το Μεγάλο Σάββατο με βροχές και «βουτιά» της θερμοκρασίας

Στην τελική ευθεία για το Πάσχα και το μεγάλο ζητούμενο, καθώς οι προετοιμασίες για τη μεγάλη έξοδο των εκδρομέων, είναι ο καιρός που θα κάνει τις γιορτές. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του MEGA, Γιάννη Καλλιάνο, θα είναι άστατος κατά διαστήματα, κυρίως από τη Μεγάλη Πέμπτη (09.04.2026) και μετά.

Όπως εκτίμησε ο Γιάννης Καλλιάνος μιλώντας τη Μεγάλη Δευτέρα (06.04.2026) στο Live News και στον Νίκο Ευαγγελάτο, μέχρι και τη Μεγάλη Τρίτη (09.04.2026) ο καιρός θα διατηρηθεί ανοιξιάτικος με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 25 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά, όπως έχουμε συνηθίσει για το Πάσχα.

Από τη Μεγάλη Τετάρτη, όμως, θα εκδηλωθούν κάποιες βροχές σε περιοχές της Ανατολικής Ελλάδας και στο Αιγαίο, ίσως και στην Αττική.

Τη Μεγάλη Πέμπτη οι βροχοπτώσεις θα είναι περισσότερες, ιδιαίτερα στις κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας.

Παρόμοιο αναμένεται να είναι το σκηνικό του καιρού από τη Μεγάλη Παρασκευή (10.04.2026) και έπειτα με παράλληλη πτώση της θερμοκρασίας, υποχώρηση που θα είναι περισσότερο αισθητή το Μεγάλο Σάββατο (11.04.2026).

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Γιάννη Καλλιάνου, την Κυριακή του Πάσχα (12.04.2026), ο υδράργυρος θα αρχίσει πάλι να ανεβαίνει, ιδίως στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα.

Ο μετεωρολόγος του MEGA επισημαίνει ότι ο καιρός θα είναι άστατος τη Μεγάλη Πέμπτη, τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο, κυρίως στα ηπειρωτικά, πιθανώς και στην Αττική.

Στη Δυτική Ελλάδα και τα Επτάνησα θα πέσουν, επίσης, βροχές το Μεγάλο Σάββατο.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κάνουν μία «βουτιά», και από τους 25 θα υποχωρήσουν στους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα είναι δυνατοί στο Αιγαίο.

Αίθριος ο καιρός τη Μεγάλη Τρίτη – Η πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, τη Μεγάλη Τρίτη προβλέπεται γενικά πολύ καλός καιρός σε όλη την επικράτεια, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και ανοιξιάτικες θερμοκρασίες.

Εξαιρέσεις αποτελούν οι ορεινές περιοχές της Πίνδου και κάποιες περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου ενδέχεται να σημειωθούν ασθενείς τοπικές μπόρες ή βροχές.

Στην Αττική αναμένονται λίγες αραιές νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Για τη Μεγάλη Τετάρτη, ο καιρός θα παραμείνει γενικά καλός, με μεγάλες περιόδους ηλιοφάνειας, αλλά προβλέπονται τοπικές μπόρες ή βροχές σε εσωτερικά ορεινά τμήματα της κεντρικής ηπειρωτικής χώρας και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν στους 20-24 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά, ενώ οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4-5 μποφόρ στις περισσότερες θαλάσσιες περιοχές, τοπικά 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Η Μεγάλη Πέμπτη σηματοδοτεί μια αλλαγή στο καιρικό μοτίβο, καθώς αναμένεται να καταστεί πιο άστατος, κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα (Θεσσαλία και νοτιότερα, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία) και αργότερα σε κεντρικές και νότιες περιοχές του Αιγαίου. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές ασθενούς έως μέτριας έντασης, με πιθανά πιο γενικευμένα φαινόμενα. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 18-20 βαθμούς Κελσίου, και οι βοριάδες θα ενισχυθούν στα 5-6 μποφόρ στο Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και τα Επτάνησα.