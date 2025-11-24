Καιρός: Κακοκαιρία τύπου «Π» έρχεται με ισχυρές βροχές, χιόνια και μποφόρ – Καταιγίδες και στην Αττική την Παρασκευή

Κακοκαιρία τύπου «Π» αναμένεται να χτυπήσει τη χώρα τις επόμενες ώρες, φέρνοντας βροχές, καταιγίδες και χιόνια σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας.

Σε ανάρτηση που έκανε ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει πως η κακοκαιρία θα ξεκινήσει να πλήττει την Τρίτη (25.11.2025) τα δυτικά ενώ από την Τετάρτη έως το Σάββατο καταιγίδες και βροχές θα εκδηλωθούν και σε βόρεια, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως 8 μποφόρ κρατώντας τη θερμοκρασία σε υψηλά -για την εποχή- επίπεδα. Την ίδια στιγμή όμως χιόνια θα πέσουν σε περιοχές με 1.600 υψόμετρο.

Η Αττική θα πληγεί από την κακοκαιρία κυρίως την Παρασκευή.

Ο γνωστός μετεωρολόγος προβλέπει πως μέσα σε διάστημα 4 ημερών θα πέσουν 150 τόνοι νερού ανά στρέμμα.

Δείτε εδώ την ένταση των ανέμων:

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

«Ισχυρή κακοκαιρία από Τετάρτη βράδυ τύπου “Π”. Καλημέρα και καλή εβδομάδα! Αρκετά υετοφόρο θα είναι το υπόλοιπο της εβδομάδας για τη χώρα μας.

Αυτή τη φορά, εκτός από τη δυτική Ελλάδα που ακόμα μετράει τις πληγές της, θα επηρεαστεί το σύνολο της χώρας, με τα φαινόμενα να έχουν μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα (καιρός τύπου “Π” ).

Στις περιοχές αυτές δεν αποκλείεται να πέσουν πάνω από 150 τόνοι νερού ανά στρέμμα (150mm) σε διάστημα 3-4 ημερών. Οι βροχές ουσιαστικά θα ξεκινήσουν την Τρίτη στα δυτικά και σταδιακά από την Τετάρτη το βράδυ μέχρι το Σάββατο θα επηρεάσουν κυρίως τις παραπάνω περιοχές.

Επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες (7-8 μποφόρ), οι οποίοι θα διατηρήσουν τη θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα και θα κρατήσουν τα χιόνια σε μεγάλα υψόμετρα (1600m). Την Παρασκευή (από το ξημέρωμα) οι βροχές θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και στην Αττική. Για τη συνέχεια, ο Δεκέμβρης αναμένεται να κάνει ποδαρικό με ήπιο καιρό».

Ο καιρός σήμερα 24.11.2025

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές στο Ιόνιο κυρίως από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις στα νότια.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Από το βράδυ στα δυτικά και τα βόρεια θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19, στα νησιά του Αιγαίου τους 20 με 21 και στα Δωδεκάνησα τοπικά τους 22, ενώ στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δε θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση. Από το απόγευμα βαθμιαία θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις πρωινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο. Από το βράδυ οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου, οπότε στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τη νύχτα θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς. Από το βράδυ θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς έως 5 μποφόρ στο Ιόνιο.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα νότια.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και τις πρώτες πρωινές ώρες στις Σποράδες τοπικά έως 6 μποφόρ. Από το βράδυ στα βόρεια θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές κυρίως στην Κρήτη, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Στα νότια Δωδεκάνησα (περιοχή Καστελλόριζου) τις πρώτες πρωινές ώρες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στην περιοχή του Καστελλόριζου έως 6 μποφόρ. Από το βράδυ στα βόρεια θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 20 και στα νότια έως 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για την Τρίτη 25.11.2025

Αρχικά στο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία και στα υπόλοιπα δυτικά νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία νοτιοδυτικοί έως 6 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και βαθμιαία στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 14 με 18 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 20 και τοπικά στα νότια τους 21 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 26.11.2025

Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, το νότιο και ανατολικό Αιγαίο και από το απόγευμα και στα βόρεια ηπειρωτικά. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και νότια.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 27.11.2025

Στα δυτικά και βόρεια νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 28.11.2025

Νεφώσεις με βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα νότια. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι στα κεντρικά και νότια θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ, στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια.