Καιρός: Ισχυρή καταιγίδα πλήττει την Αττική

Νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης (24/1/25) άνοιξαν οι ουρανοί ξανά στην Αττική, με ισχυρή καταιγίδα ενώ σε κάποιες περιοχές έπεσε και χαλάζι στο πλαίσιο αυτή της επιδείνωσης του καιρού.

Από το πρωί, βρέχει σε πολλές περιοχές όπως άλλωστε είχα προβλέψει οι μετεωρολόγοι για τον καιρό της παραμονής Χριστουγέννων, γεγονός που δυσκόλεψε τα παιδιά που έλεγαν τα κάλαντα αλλά και τους οδηγούς.

Πολλοί δρόμοι πλημμύρισαν ενώ η κίνηση των οχημάτων γίνεται με δυσκολία σε πολλά σημεία.

Οι παρακάτω εικόνες είναι από τον Άγιο Δημήτριο, στις 16.05 το απόγευμα:



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2025/12/xalazi.mp4

Αναλυτική πρόγνωση για την ημέρα των Χριστουγέννων

Στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων), τη δυτική και κεντρική Στερεά (περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας) και τη δυτική Πελοπόννησο κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως τις πρώτες πρωινές ώρες, στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί και από τις μεσημβρινές ώρες θα υπάρχουν μόνο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Στην Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, βροχές και σποραδικές καταιγίδες τοπικά ισχυρές έως και τις απογευματινές ώρες. Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα παροδικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νησια του Ιονίου πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων από το μεσημέρι.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν στη Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, στο βόρειο Αιγαίο έως 7 και από τις νυχτερινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.

Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 12 βαθμούς, στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 14 με 16 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.