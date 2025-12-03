Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι μέχρι το Σάββατο – Σε κόκκινο συναγερμό η Αττική και άλλες 8 περιφέρειες

Αγριεύει ο καιρός από αύριο Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου και τουλάχιστον μέχρι το Σάββατο θα έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες καθώς και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / ΕΑΑ, ο καιρός θα παρουσιάσει επιδείνωση από την Πέμπτη από τα νοτιοδυτικά με βροχές και καταιγίδες.

Ειδικότερα κύρια χαρακτηριστικά της μεταβολής θα είναι οι τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες με κατά τόπους μεγάλα ύψη βροχής τα οποία είναι ικανά να προκαλέσουν προβλήματα και οι ισχυροί άνεμοι στα πελάγη.

Την Πέμπτη ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται από τις πρωινές ώρες στα νοτιοδυτικά και στη συνέχεια στην Κρήτη, το Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες.

Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και την Κεντρική και Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την Εύβοια, τις Σποράδες και σταδιακά τη Θεσσαλία. Χαλαζοπτώσεις θα σημειωθούν στην περιοχή της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 6–8 μποφόρ και στο Αιγαίο από νοτιοανατολικές διευθύνσεις έως 6 μποφόρ.

Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου η κακοκαιρία θα συνεχιστεί με παρόμοια χαρακτηριστικά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειώνονται στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), τη Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, ενώ θα επηρεαστούν πλέον και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Παράλληλα, οι άνεμοι θα παραμείνουν πολύ ενισχυμένοι.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI) που εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο της Παρασκευής 05/12 κατατάσσεται στην Κατηγορία 5 (Ακραία).

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας

Σε κόκκινο συναγερμό η Αττική και ακόμα 8 περιφέρειες

Παράλληλα, την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου ενόψει της επικείμενης κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

Την Πέμπτη και την Παρασκευή ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Την Παρασκευή τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση) στις Περιφερειακές Ενότητες: Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, νοτίου Αιγαίου (ιδιαίτερα τη Σαντορίνη) και τα Δωδεκάνησα (ιδιαίτερα τη Ρόδο).

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) θα επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) από σήμερα Τετάρτη (3/12) έως και το Σάββατο (6/12) τις Περιφέρειες:

– Αττικής

– Θεσσαλίας

– Πελοποννήσου

– Βορείου Αιγαίου

– Νοτίου Αιγαίου, με ιδιαίτερη προσοχή στις ΠΕ Θήρας και ΠΕ Ρόδου

– Κρήτης

– Κεντρικής Μακεδονίας, με ιδιαίτερη προσοχή στις ΠΕ Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης

– Στερεάς Ελλάδας

– Ιονίων Νήσων

Στο πλαίσιο αυτό Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π).

Τέλος, η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο στις 12.00.

Η πρόγνωση του Meteo για την Πέμπτη

Πιο αναλυτικά, την Πέμπτη 04/12 βροχές θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά, τα νότια και βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται από τις πρωινές ώρες στα νοτιοδυτικά, σταδιακά στην Κρήτη, την Πελοπόννησο, το Ιόνιο, στη Στερεά και από το βράδυ στη Θεσσαλία.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες και τη Θεσσαλία. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 10 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 5 έως 14, στην Ήπειρο από 9 έως 15, στη Θεσσαλία από 9 έως 16, στη Στερεά και την Πελοπόννησο από 9 έως 17, στο Ιόνιο από 14 έως 16, στο Βόρειο Αιγαίο από 9 έως 15, στο υπόλοιπο Αιγαίο από 13 έως 19 και στην Κρήτη από 14 έως 21 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν αρχικά από νοτιοανατολικές διευθύνσεις, στρεφόμενοι γρήγορα σε νοτιοδυτικούς, με ένταση 5 έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατούν νοτιοανατολικοί άνεμοι 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στα νότια πελάγη η έντασή τους θα φτάνει τοπικά τα 6 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 5 και από το απόγευμα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 14 βαθμούς.