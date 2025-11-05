Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σαρώνουν Σποράδες, ανατολική Θεσσαλία και Εύβοια – Νύχτα κεραυνών στην Αττική

Φθινοπωρινό και άκρως βροχερό το σκηνικό του καιρού τις τελευταίες ημέρες. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχίσουν να σαρώνουν την χώρα μας, όπως αναφέρει και το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ. Στο «μάτι» των φαινομένων θα βρεθούν σήμερα (05.11.2025) οι Σποράδες, η ανατολική Θεσσαλία και η Εύβοια.

Αναλυτικά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα πλήξουν μέχρι το μεσημέρι τις Σποράδες και κυρίως την Μαγνησία. Όσον αφορά την Εύβοια ο καιρός θα είναι επίσης χειμωνιάτικος σχεδόν όλη την ημέρα.

Στην Αττική αναμένονται και σήμερα σποραδικές καταιγίδες μέχρι νωρίς το μεσημέρι και κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

Δείτε που θα χτυπήσουν τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες:

Ο Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του έκανε λόγο για «πυρήνες καταιγίδων» στην Αττική.

«Οι καταιγίδες παρουσιάζουν ΒΑ κίνηση»

Οι αναρτήσεις του Θοδωρή Κολυδά:

«Οι καταιγίδες από το νότο. Οι πυρήνες των καταιγίδων που έχουν “γεννηθεί” στο Σαρωνικό παρουσιάζουν ΒΑ κίνηση επηρεάζοντας κυρίως τα νότια της Αττικής. Οι αστραπές διακρίνονται και στο κέντρο της Αθήνας», ανέφερε στο τελευταίο tweet του.

«Οι πυρήνες των καταιγίδων που επηρεάζουν τα κεντρικά ηπειρωτικά έχουν ΒΑ κίνηση και αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα φαινόμενα που θα εκδηλωθούν (όμβροι) θα επηρεάσουν κυρίως τα Β-ΒΔ τμήματα της Αττικής χωρίς όμως με μεγάλα ύψη βροχής. Το έκτακτο εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ μέχρι και αύριο», αναφέρει ακόμα.

ΟΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΤΟ

Δείτε την ένταση των ανέμων:

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Αναλυτικά:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από το μεσημέρι της Τρίτης (4-11-2025) έως και το βράδυ της Τετάρτης (5-11-2025) σε περιοχές κυρίως της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και του βόρειου Αιγαίου.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

α. Στη Χαλκιδική και το βόρειο Αιγαίο (κυρίως περιοχή Λήμνου) την Τρίτη από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες.

β. Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως Μαγνησία) από το απόγευμα της Τρίτης έως το μεσημέρι της Τετάρτης.

γ. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) την Τρίτη από νωρίς το απόγευμα έως και τις βραδινές ώρες.

δ. Στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο και την Αιτωλοακαρνανία πρόσκαιρα την Τρίτη το απόγευμα.

ε. Στην κεντρική και βόρεια Εύβοια την Τετάρτη από το πρωί έως τις βραδινές ώρες.

Ο καιρός σήμερα

Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, που γρήγορα όμως στα βόρεια θα σταματήσουν.

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια τις πρωινές ώρες.

Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι ισχυρά έως το μεσημέρι στη Μαγνησία και στις Σποράδες και έως το απόγευμα στην κεντρική και βόρεια Εύβοια.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 17 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 19 με 20 και στα δυτικά ηπειρωτικά και τη νησιωτική χώρα τους 21 με 23 και τοπικά στη Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες στα ανατολικά και νότια, σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, ενισχυόμενοι από το μεσημέρι στα ανατολικά στα 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5, πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες, κυρίως στα κεντρικά θαλάσσια – παραθαλάσσια, σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, που γρήγορα όμως στα βόρεια θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στις Σποράδες και τη Μαγνησία έως τις μεσημβρινές ώρες και στην κεντρική και βόρεια Εύβοια έως το απόγευμα.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα βόρεια κυρίως θαλάσσια – παραθαλάσσια τοπικά 6 έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στις βόρειες και δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και από τις απογευματινές ώρες στις δυτικές Κυκλάδες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 και τοπικά στην Κρήτη 24 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Στα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Άνεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά στα βόρεια 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για την Πέμπτη 06-11-2025

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο λίγες τοπικές νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στις Κυκλάδες (κυρίως στα δυτικά) και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια και θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 17, στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 22 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 24 βαθμούς.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 07-11-2025

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα έως τις μεσημβρινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι 2 με 4 και από το απόγευμα τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για το Σάββατο 08-11-2025

Στα δυτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που από το μεσημέρι θα ενταθούν.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Στις Κυκλάδες, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.

Πρόγνωση για την Κυριακή 09-11-2025

Στα δυτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο και βαθμιαία στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.