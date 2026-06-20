Καιρός: Ισχυρά μελτέμια έως 8 μποφόρ και ζέστη με 36 βαθμούς Κελσίου – Ξεπέρασαν τα 100 χλμ/ώρα οι άνεμοι στην Κάρυστο

Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς για σήμερα (20.06.2026) σε αρκετές περιοχές της χώρας, με το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού να είναι τα ισχυρά μελτέμια. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν να πνέουν ως 8 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει ακόμα και τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Για σήμερα ο καιρός θα είναι αίθριος με λίγες μπόρες να εκδηλώνονται στα ορεινά της Μακεδονίας και της Ρόδου. Όσον αφορά τους ανέμους, θα πνέουν έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο ενώ στην περιοχή του Κάβο Ντόρο -και νοτιότερα- θα φτάσουν έως και τα 8 μποφόρ, προβλέπει η Όλγα Παπαβγούλη, αυξάνοντας τον κίνδυνο για εκδήλωση φωτιάς.

Η θερμοκρασία από την άλλη θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου στο Αιγαίο ενώ στα δυτικά και τα βόρεια έως 35 βαθμούς.

Δείτε πού θα πνέουν ισχυροί οι άνεμοι:

Την Κυριακή, μπόρες θα εκδηλωθούν στα ορεινά ενώ οι άνεμοι θα πνέουν και πάλι το ανώτατο, τοπικά, τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο καθώς στις περισσότερες περιοχές θα κυμανθεί μεταξύ 33 και 35 βαθμών Κελσίου, ενώ στα δυτικά ηπειρωτικά δεν αποκλείεται να φτάσει τοπικά και τους 36 βαθμούς.

Στα ανατολικά, λόγω της επίδρασης των βοριάδων, θα παραμείνει κοντά στους 31 με 32 βαθμούς.

Τη Δευτέρα αναμένεται γενικά ηλιοφάνεια, με εξαίρεση τη βόρεια χώρα όπου τις θερμές ώρες της ημέρας θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα συνεχίσουν να πνέουν ισχυροί, στα 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει νέα μικρή άνοδο. Στη δυτική χώρα θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη βόρεια χώρα τους 35 με 36 βαθμούς.

Την Τρίτη η αστάθεια θα ενισχυθεί λίγο περισσότερο στη βόρεια Ελλάδα. Μπόρες και τοπικές καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου, της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και κατά μήκος της Πίνδου, ενώ λίγες τοπικές μπόρες δεν αποκλείονται και στα ορεινά της Πελοποννήσου.

Οι βοριάδες θα διατηρηθούν ισχυροί στο όμως θα περιοριστούν οι υψηλές εντάσεις σε γεωγραφικό εύρος , και θα έχουμε τάση ανόδου της θερμοκρασίας και στα ανατολικά τμήματα με θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές κοντά στους 34-36 βαθμούς.

Υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση φωτιάς σε 11 περιοχές σήμερα

Σύμφωνα με τον χάρτη που δημοσίευσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα υπάρχει «κίτρινος συναγερμός» σε 11 περιοχές για εκδήλωση φωτιάς.

Αναλυτικά υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση φωτιάς σε αυτές τις περιοχές:

Αττική, Βοιωτία

Αργολίδα, Κορινθία

Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κάρπαθο, Κάσο

Κρήτη

Ριπές άνω των 100 χλμ/ώρα στην Κάρυστο την Παρασκευή

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών οι ριπές των βορείων ανέμων που επικρατούν, ξεπέρασαν τα 100 χλμ/ώρα σε Παξιμάδα Καρύστου (107 χλμ/ώρα) και Μαριού Ρεθύμνου (101 χλμ/ώρα).

Στον σχετικό χάρτη παρουσιάζεται η κατανομή των ισχυρότερων ριπών καθώς και οι 8 σταθμοί με τις ισχυρότερες ριπές έως τις 16:20 της Παρασκευής 19/06.