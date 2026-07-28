Καιρός: Θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ και σταδιακή υποχώρηση του καύσωνα – Μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς

Υποχωρούν από αύριο Τετάρτη (28.07.2026) οι υψηλές θερμοκρασίες που έπληξαν τη χώρα τα δύο προηγούμενα 24ωρα, ωστόσο ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιών είναι ιδιαίτερα αυξημένος, λόγω των ισχυρών ανέμων που θα πνέουν καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας μέχρι και το Σαββατοκύριακο.

Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα κυμάνθηκε η θερμοκρασία σήμερα Τρίτη (28.07.2026), καθώς ο υδράργυρος έσπασε ξανά το φράγμα των 40 βαθμών Κελσίου. Ωστόσο από αύριο τα 39άρια αρχίζουν να υποχωρούν και οι άνεμοι ενισχύονται με τα μποφόρ να ανεβαίνουν στα 7 με 8 στα πελάγη – πράγμα που δημιουργεί έντονο φόβο για εκδήλωση πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στο Ιόνιο, το νοτιοανατολικό Αιγαίο και τη νότια Κρήτη τους 34 με 35 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αθήνα αισθητή θα είναι υποχώρηση της θερμοκρασίας έως τις αρχές Αυγούστου, ενώ στη συνέχεια παρατηρείται σταδιακή επάνοδος προς τους 36 – 38°C, χωρίς σαφείς ενδείξεις για οργανωμένο επεισόδιο καύσωνα.

Το ίδιο μοτίβο θα ακολουθήσει και η Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα πέσει αρχικά σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα και στη συνέχεια θα ανακάμψει σταδιακά, με τις μέγιστες να πλησιάζουν τους 37–38°C προς το τέλος του δεκαημέρου.

Από την Τετάρτη, οι δυνατοί άνεμοι θα πνέουν μέχρι και το Σαββατοκύριακο με τον μετεωρολόγο Κώστα Λαγουβάρδο να εφιστά ιδιαίτερα την προσοχή των πολιτών στην ανατολική και νότια χώρα λόγω υψηλών δεικτών επικινδυνότητας για δασικές πυρκαγιές.

Λαγουβάρδος: «Ενισχύονται οι άνεμοι – Προσοχή για πυρκαγιές»

Από αύριο, Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, το σκηνικό του καιρού αλλάζει ριζικά καθώς η θερμοκρασία εισέρχεται σε τροχιά σταδιακής υποχώρησης. Tο κύριο χαρακτηριστικό για το υπόλοιπο της εβδομάδας θα είναι οι πολύ ενισχυμένοι βοριάδες που θέτουν τις αρχές σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού.

Για τις υψηλές θερμοκρασίες της Δευτέρας και της Τρίτης, όπως λέει στο Orange Press Agency ο Κώστας Λαγουβάρδος, μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, «δεν μπορούμε να μιλήσουμε για καύσωνα τόσο λόγω της έντασης όσο και της διάρκειας, αλλά είναι ένα διήμερο με αρκετά υψηλές θερμοκρασίες αρκετά πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα».

Ο ίδιος τονίζει ότι «από την Τετάρτη η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί προς τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και Πέμπτη και Παρασκευή το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι πολύ ενισχυμένοι βοριάδες», με το μελτέμι να πνέει ιδιαίτερα σφοδρό. Σύμφωνα με τον κ. Λαγουβάρδο, οι άνεμοι «θα φτάσουν στο Αιγαίο τα 7 μποφόρ, επομένως θέλει προσοχή και για την ναυσιπλοΐα, ειδικά αυτή την εποχή που οι άνθρωποι κινούνται με μικρά σκάφη τους κοντά στις θάλασσες, αλλά και για τις φωτιές».

Παράλληλα, ο κ. Λαγουβάρδος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου μέσω του Orange Press Agency για το μέτωπο των δασικών πυρκαγιών, προειδοποιώντας ότι «την Πέμπτη και την Παρασκευή λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων η ανατολική και νότια χώρα θα έχει υψηλούς δείκτες επικινδυνότητας για δασικές πυρκαγιές».

Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι η υγρασία που άφησαν πίσω τους οι πρόσφατες βροχοπτώσεις αποτελεί ήδη παρελθόν, σημειώνοντας ότι «η νεκρή καύσιμη ύλη, όπως οι πευκοβελόνες και τα ξυλαράκια, υγραίνονται μεν εύκολα, όμως και ξηραίνονται πολύ γρήγορα. Επομένως μια με δύο ημέρες μετά τις βροχές, με την άνοδο της θερμοκρασίας, αποτελούν ξανά καύσιμη ύλη».

https://orangepress.gr/player?slug=sto-kokkino-o-ydrargyros-3eperase-toys-41-ba8moys-h-8ermokrasia-erxetai-enisxysh-twn-anemwn-prosoxh-gia-pyrkagies

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Κρήτη και νησιά του Βορείου Αιγαίου

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται αύριο σε Κρήτη και νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου , σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Κρήτης

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Συνεπώς, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, τίθεται σε εφαρμογή το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του Π.Σ. και θα αυξηθούν οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Επιπρόσθετα, το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των παραπάνω Περιφερειακών Ενοτήτων τίθεται σε μερική επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, που πιθανόν να προκύψουν λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 4).

Ταυτόχρονα, για αυτές τις περιοχές, παραμένει σε εφαρμογή το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και “ευπαθείς” περιοχές.

Παράλληλα, η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες:

Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο Χ. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

Live η πορεία της θερμοκρασίας

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες που καταγράφηκαν την Τρίτη

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοβείου Αθηνών / meteo.gr έως τις 14:30 το μεσημέρι, η υψηλότερη θερμοκρασία της ημέρας καταγράφηκε στη Σκάλα Μεσσηνίας αγγίζοντας τους 41,2°C, ενώ ακολούθησε η Πλώρα Ηρακλείου με 40,3°C.

Πολύ κοντά στο ορόσημο των 40 βαθμών βρέθηκε και η Σπάρτη με 39,8°C, ενώ υψηλές πτήσεις σημείωσε ο υδράργυρος στο Καστελλόριζο με 38,8°C, στον Μυστρά Λακωνίας με 38,6°C, στη Λίνδο με 38,3°C, στην Ωλένη Ηλείας με 38,2°C και στο Ελαφονήσι Χανίων με 38,1°C.

Στην Αθήνα, η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφεται στα Πατήσια με 36,9°C.

Η καυτή αυτή ημέρα ήρθε σε συνέχεια μιας εξίσου ζεστής Δευτέρας, κατά την οποία σημειώθηκαν θερμοκρασίες άνω των 37 βαθμών στην Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλίας, την Ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο.

Κολυδάς: Κλασικό ελληνικό καλοκαίρι χωρίς ακραίες καταστάσεις

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, εξήγησε τον καιρό των επομένων ημερών, χαρακτηρίζοντας την φετινή θερινή περίοδο «ένα κλασικό ελληνικό καλοκαίρι χωρίς ακραίες καταστάσεις».

«Οι χάρτες συγκέντρωσης αφρικανικής σκόνης δείχνουν ότι το επεισόδιο των ημερών αυτών είναι ήπιας έντασης ως προς τις συγκεντρώσεις κοντά στο έδαφος. Η μεταφορά της σκόνης γίνεται κυρίως στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας και μόνο τοπικά παρατηρούνται ελαφρώς αυξημένες τιμές στην επιφάνεια. Αντίστοιχα, και οι εκτιμήσεις άλλων κέντρων αναφέρουν ότι οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις εντοπίζονται σε ύψος, ενώ κοντά στο έδαφος οι τιμές παραμένουν γενικά χαμηλές ή οριακά αυξημένες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, παρά τα σχετικά χαμηλά επίπεδα, το φαινόμενο προβλήθηκε έντονα από αρκετά μέσα ενημέρωσης και ορισμένους μετεωρολόγους. Η παρουσία αφρικανικής σκόνης ασφαλώς αποτελεί ένα μετεωρολογικό γεγονός που αξίζει αναφοράς, όμως στην παρούσα περίπτωση τα διαθέσιμα στοιχεία δεν υποστηρίζουν εικόνα έντονης επιβάρυνσης της ποιότητας του αέρα για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Συνεπώς, απαιτείται διάκριση ανάμεσα στην οπτική παρουσία της σκόνης στην ατμόσφαιρα και στις πραγματικές συγκεντρώσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητα.

Όσον αφορά την εξέλιξη της θερμοκρασίας, τα ensemble διαγράμματα του kolydas.eu παρουσιάζουν κοινή τάση στις τρεις μεγάλες πόλεις:

Αθήνα: Μετά τη σημερινή θερμή περίοδο ακολουθεί αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας έως τις αρχές Αυγούστου, ενώ στη συνέχεια παρατηρείται σταδιακή επάνοδος προς τους 36–38°C, χωρίς σαφείς ενδείξεις για οργανωμένο επεισόδιο καύσωνα.

Θεσσαλονίκη: Η θερμοκρασία υποχωρεί αρχικά σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα και στη συνέχεια ανακάμπτει σταδιακά, με τις μέγιστες να πλησιάζουν τους 37–38°C προς το τέλος του δεκαημέρου.

Λάρισα: Παρουσιάζει την εντονότερη άνοδο από τις τρεις πόλεις μετά την πρόσκαιρη δροσιά, με πιθανές μέγιστες κοντά στους 39°C, ωστόσο και εδώ δεν διαφαίνεται επίμονη περίοδος ακραίων θερμοκρασιών που να χαρακτηρίζει έναν ισχυρό καύσωνα.

Συμπέρασμα: Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν σε ένα σενάριο όπου η θερμοκρασία υποχωρεί τις επόμενες ημέρες και στη συνέχεια επανέρχεται ανοδικά, χωρίς όμως να προκύπτουν, προς το παρόν, ενδείξεις για παρατεταμένο ή ιδιαίτερα ισχυρό κύμα καύσωνα. Η εξέλιξη των επόμενων ημερών θα πρέπει να παρακολουθείται, καθώς μικρές διαφοροποιήσεις στην κυκλοφορία της ατμόσφαιρας μπορούν να μεταβάλουν την ένταση της θερμής εισβολής», έγραψε.

Πρόγνωση για αύριο Τετάρτη (29/07)

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και πιθανώς στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στο Ιόνιο, το νοτιοανατολικό Αιγαίο και τη νότια Κρήτη τους 34 με 35 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα ορεινά. Πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά κυρίως της δυτικής Μακεδονίας.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα δυτικά νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τμήματα βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι 6 με 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 και τοπικά στη νότια Κρήτη 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι 6 με 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 31 με 32 και στα νότια 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά τμήματα 6 και βαθμιαία έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Πέμπτη (30/07)

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για Παρασκευή (31/07)

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά και την Κρήτη, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για Σάββατο (01/08)

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά και την Κρήτη, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.