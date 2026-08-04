Καιρός – Θοδωρής Κολυδάς: Τριήμερη ζέστη από το Σάββατο με θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τους 40 βαθμούς Κελσίου

Ένα νέο ισχυρό κύμα ζέστης έρχεται στην Ελλάδα, καθώς όπως όλα δείχνουν στο τέλος της εβδομάδας οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα και θα αγγίξουν ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά, τα προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν στο γεγονός ότι αναμένεται μια θερμότερη περίοδος, η οποία αναμένεται να κορυφωθεί το διάστημα από τις 8 έως τις 10 Αυγούστου με υψηλές θερμοκρασίες.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, δεν πρόκειται για μια αναλυτική πρόγνωση, αλλά για την ανάδειξη της γενικής τάσης των τελευταίων ημερών της εβδομάδας, που ενέχει κάποιο βαθμό αβεβαιότητας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, το επόμενο δεκαπενθήμερο διαμορφώνεται μια θερμότερη φάση, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να καταγράφονται κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Όπως σημειώνει, στη Λαμία η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Αθήνα ο υδράργυρος μπορεί να ξεπεράσει τους 38 βαθμούς.

Η γενική εικόνα του καιρού παραμένει ξηρή, χωρίς να διαφαίνεται κάποια οργανωμένη ή γενικευμένη μεταβολή. Ωστόσο, μετά τις 10 Αυγούστου εμφανίζονται τοπικά σήματα αστάθειας, κυρίως σε περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Ο Θοδωρής Κολυδάς υπογραμμίζει επίσης ότι η αξιοπιστία των «ensemble προγνώσεων» – όπως ονομάζονται – είναι μεγαλύτερη έως περίπου την έκτη ή έβδομη ημέρα. Από εκεί και πέρα, όπως αναφέρει, αυξάνεται η διασπορά των προγνωστικών μελών και, κατά συνέπεια, μεγαλώνει και η αβεβαιότητα.

«Οι 15ήμερες ensemble προγνώσεις δεν αποσκοπούν τόσο στην απόλυτα ακριβή αποτύπωση του καιρού κάθε ημέρας, όσο στην ανάδειξη της γενικής τάσης και του βαθμού αβεβαιότητας που τη συνοδεύει», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, επισημαίνοντας ότι μετά το πρώτο δεκαήμερο αξιολογείται κυρίως η τάση και όχι οι ακριβείς λεπτομέρειες της πρόγνωσης.

Ο καιρός θα παραμείνει ξηρός με μια μικρή αστάθεια στις 9 και 10 Αυγούστου σε Θεσσαλονίκη, Καβάλα και τοπικά στη Λαμία.