Καιρός: Θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν στα βόρεια προάστια της Αττικής – Που θα χιονίσει τις επόμενες ημέρες

Τσουχτερό κρύο φέρνει ο καιρός την Παραμονή Πρωτοχρονιάς καθώς το θερμόμετρο θα πέσει κάτω από το μηδέν σε πολλές περιοχές, ενώ στα βόρεια προάστια της Αττικής θα πέσουν τα πρώτα χιόνια.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου ο καιρός θα είναι άκρως χειμωνιάτικος την Παραμονή Πρωτοχρονιάς ενώ η ψυχρή εισβολή θα είναι σύντομη αλλά εντυπωσιακή και απότομη.

«Θα φέρει και λίγες επιλεκτικές χιονοπτώσεις», εξηγεί και τονίζει πως ο βοριάς έχει αρχίσει να εδραιώνεται στη Βόρεια Ελλάδα και αύριο Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα, φέρνοντας ψύχος και ολικό παγετό στα βόρεια.

Στο Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη αναμένονται λίγες καταιγίδες μέχρι αύριο το πρωί. Όσον αφορά τις χιονοπτώσεις, «θα έχουμε λοιπόν κάποιες λίγες και επιλεκτικές χιονοπτώσεις αύριο, παραμονή Πρωτοχρονιάς.

Κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές σε Εύβοια, Πελοπόννησο και σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας».

Παράλληλα σημειώνει ότι τα φαινόμενα θα είναι περιορισμένα και δεν αναμένονται προβλήματα:

«Δεν αποκλείεται να χιονίσει για λίγο και σε νησιά μας, στο Βόρειο Αιγαίο, στη Θάσο για παράδειγμα, στις Βόρειες Σποράδες».

Όσον αφορά την Αττική: «Θα έχουμε χιονοπτώσεις κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Αττικής. Θα έλεγα ουσιαστικά από τον Άγιο Στέφανο, ίσως και βορειότερα. Κάποιες νιφάδες, όχι για προβλήματα όμως».

Η Πρωτοχρονιά αναμένεται με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, με λίγα υπολείμματα βροχής, ενώ το Σαββατοκύριακο προβλέπεται άνοδος της θερμοκρασίας και λιακάδα.

«Θα φτάσουμε και στους 20 βαθμούς. Τεράστια διαφορά από τους – 15 που θα έχουμε το ξημέρωμα της Πρωτοχρονιάς στα βόρεια».

Η πρόγνωση του Meteo για την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου

Τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια. Τοπικές καταιγίδες στα νοτιοανατολικά νησιωτικά τμήματα. Τοπικές χιονοπτώσεις έως και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο στα κεντρικά και βόρεια. Πτώση της θερμοκρασίας στα κεντρικά και βόρεια. Άνεμοι έως 6-7 μποφόρ.

Πιο αναλυτικά, την Τετάρτη 31/12/2025 αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια πεδινά τμήματα. Στο Ανατολικό και Νότιο Αιγαίο υπάρχει πιθανότητα για τοπικές καταιγίδες κυρίως τις πρωινές ώρες. Τοπικές χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά και ημιορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, ενώ σταδιακά με την πτώση της θερμοκρασίας χιονοπτώσεις αναμένονται ακόμα και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο (τοπικά έως και σε πεδινά τμήματα) της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Αν. Στερεάς (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και του Βορείου Αιγαίου.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -11 έως 1 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -10 έως 4 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από -6 έως 4-5 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από -8 έως 10 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από -4 έως 12-13 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 5 έως 10 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 2 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Δείτε την πορεία του καιρού

Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι γενικά άνεμοι με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής αναμένονται τοπικές βροχές στα πεδινά και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Τις βραδινές ώρες υπάρχει πιθανότητα οι χιονοπτώσεις πρόσκαιρα να σημειωθούν και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά βόρειοι με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 10 βαθμούς Κελσίου, με περαιτέρω πτώση τις βραδινές ώρες.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -1 έως 3 βαθμούς Κελσίου.