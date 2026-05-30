Καιρός: «Θερίζει» ο θερμικός θόλος την Δυτική Ευρώπη, στους 18 οι νεκροί – «Καύσωνας» με 33αρια του Αγίου Πνεύματος στην Ελλάδα

Με άκρως καλοκαιρινή διάθεση θα κάνει είσοδο ο Ιούνιος αφού την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος οι θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα αναμένεται να ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, η Ευρώπη «καίγεται» λόγω του καύσωνα που σαρώνει τις μεγάλες πρωτεύουσες και όχι μόνο, με τον υδράργυρο να έχει ανέβει 10 με 15 βαθμούς πάνω από τον μέσο όρο για αυτή την εποχή του χρόνου.

Η Ελλάδα δεν έχει επηρεαστεί από τον θερμικό θόλο που «χτυπά» εδώ και μέρες την Ευρώπη, ωστόσο οι ζέστες έχουν ξεκινήσει για τα καλά και σκοπεύουν να μείνουν. Σήμερα Σάββατο (30.05.2026) και για όλο το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος ο καιρός θα είναι ιδιαίτερα καλός με πολύ υψηλές θερμοκρασίες που θα αγγίξου τους 30 βαθμούς σε πολλές περιοχές. Το ίδιο θα ισχύσει και για όλη την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες ίσως σημειωθούν στα ορεινά από την Τετάρτη.

Στην υπόλοιπη Ευρώπη, ο καύσωνας είναι «φονικός» αφού έχουν σημειωθεί 11 θάνατοι στην Βρετανία και 7 στην Γαλλία. Ντόπιοι και τουρίστες ψάχνουν απεγνωσμένα τρόπους να δροσιστούν κάτω από σκιές και βουτώντας σε λίμνες, ποτάμια, ακόμη και… συντριβάνια!

Ο «θερμικός θόλος» που πλήττει κυρίως τις δυτικές χώρες, αποτελεί μια ζώνη υψηλής πίεσης που παγιδεύει θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική, με τον οποίο έχουν συνδέσει οι μετεωρολόγοι το κύμα καύσωνα. Το φαινόμενο λειτουργεί σαν ατμοσφαιρικό καπάκι, εμποδίζοντας την ανανέωση του αέρα και ενισχύοντας διαρκώς τη θερμότητα.

«Λιώνει» η Βρετανία – Πορτοκαλί συναγερμός στο Παρίσι

Στη Βρετανία, οι αρχές μετρούν ήδη 11 νεκρούς, καθώς η χώρα βιώνει θερμοκρασίες άνω των 30°C, επίπεδα ιδιαίτερα ασυνήθιστα ακόμη και για τους θερινούς μήνες. Ο υδράργυρος έφτασε τους 34,8°C στους Κήπους του Κιου στο Λονδίνο, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ Μαΐου των 32,8°C, το οποίο είχε σημειωθεί το 1922 και είχε ισοφαριστεί το 1944.

Το ρεκόρ καταρρίφθηκε ξανά την επόμενη ημέρα, όταν η θερμοκρασία άγγιξε τους 35,1°C. Η χώρα βιώνει επίσης αλλεπάλληλες τροπικές νύχτες, με τις θερμοκρασίες να μην πέφτουν κάτω από τους 20°C, κάτι σχεδόν αδιανόητο για τον Μάιο στη Βρετανία. Η ένταση και η διάρκεια της ζέστης προκαλούν ανησυχία, καθώς μεγάλο μέρος των υποδομών και των κατοικιών στη Βρετανία δεν είναι σχεδιασμένο για παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες.

Στη Γαλλία, ο καύσωνας έχει προκαλέσει τον θάνατο επτά ανθρώπων, σύμφωνα με τα στοιχεία που μεταδίδονται από τις αρχές. Ένας άνθρωπος κατέρρευσε ενώ αθλούνταν στο Παρίσι, ενώ ακόμη ένας έχασε τη ζωή του στη Λιόν υπό παρόμοιες συνθήκες.

Οι θερμοκρασίες στη Γαλλία έχουν φτάσει έως και τους 39°C σε ορισμένες περιοχές, με δεκάδες νομούς να τίθενται σε πορτοκαλί συναγερμό, κάτι εξαιρετικά ασυνήθιστο για τον μήνα Μάιο. Το Παρίσι και τα γειτονικά διαμερίσματα Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis και Val-de-Marne τέθηκαν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, ενώ ενεργοποιήθηκαν έκτακτα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας στην περιοχή της Île-de-France.

Ιδιαίτερα σφοδρά πλήττονται η δυτική Γαλλία και οι ακτές του Ατλαντικού, περιοχές που συνήθως επωφελούνται από τη δροσερή επίδραση του ωκεανού. Η Βρετάνη και οι δυτικές ακτές καταγράφουν θερμοκρασίες εντελώς ασυνήθιστες για την εποχή, δείχνοντας την ισχύ του θερμικού θόλου που καλύπτει τη Δυτική Ευρώπη.

Στους 40°C η θερμοκρασία στην Ισπανία

Στην Ισπανία, το κύμα καύσωνα έχει ανεβάσει τη θερμοκρασία σε επίπεδα που θυμίζουν Ιούλιο και Αύγουστο. Αν και ο Μάιος ξεκίνησε με θερμοκρασίες κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα, από τις 19 Μαΐου καταγράφηκε απότομη και συνεχής άνοδος.

Σε πολλές περιοχές της Ανδαλουσίας, της Εξτρεμαδούρας και της κοιλάδας του Έβρου, οι θερμοκρασίες κυμαίνονται μεταξύ 37°C και 39°C, ενώ σε ορισμένα σημεία αναμένεται να αγγίξουν ακόμη και τους 40°C.

Η Μπαδαχόθ κατέγραψε για πρώτη φορά στην ιστορία της θερμοκρασία άνω των 38°C μέσα στον Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία 71 ετών. Παράλληλα, το αεροδρόμιο του Σανταντέρ κατέγραψε ήδη έξι ημέρες με θερμοκρασίες άνω των 30°C πριν από τον Ιούνιο, όταν στο παρελθόν κάτι τέτοιο είχε συμβεί μόνο δύο φορές από το 1954.

Οι περιοχές που πλήττονται περισσότερο είναι η Σεβίλλη, η Κόρδοβα, η Χαέν, η Τολέδο, η Σαραγόσα και η Λέιντα, ενώ ανησυχία προκαλεί και η άνοδος της θερμοκρασίας στον βορρά της χώρας.

Κόκκινος συναγερμός στην Ιταλία και ρεκόρ ζέστης στην Πορτογαλία

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται και η Ιταλία, με το υπουργείο Υγείας να θέτει σε κόκκινο συναγερμό τη Ρώμη, τη Φλωρεντία, την Μπολόνια και το Τορίνο.

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 33°C στο Τορίνο, τους 32°C στη Φλωρεντία και την Μπολόνια, με αίσθηση θερμοκρασίας έως 35°C, ενώ στη Ρώμη το θερμόμετρο αγγίζει τους 31°C, με αισθητή θερμοκρασία 33°C. Οι ιταλικές αρχές προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις του καύσωνα δεν αφορούν μόνο τις ευπαθείς ομάδες, αλλά και υγιείς και δραστήριους ανθρώπους.

Το επίπεδο συναγερμού 3 ενεργοποιείται όταν οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ακραίες καιρικές συνθήκες διατηρούνται για τουλάχιστον τρεις συνεχόμενες ημέρες. Από τις 25 Μαΐου, το ιταλικό υπουργείο Υγείας δημοσιεύει καθημερινό δελτίο καύσωνα για 27 πόλεις, με προβλέψεις για 24, 48 και 72 ώρες.

Η Πορτογαλία βρίσκεται επίσης αντιμέτωπη με έντονο κύμα ζέστης, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 40,3°C, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας. Το προηγούμενο ρεκόρ για τον Μάιο ήταν 40°C και είχε καταγραφεί το 2001.

Η χώρα πλήττεται από κύμα πρώιμης ζέστης από τις 20 Μαΐου, ενώ οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα το φαινόμενο να συνεχιστεί έως τις αρχές Ιουνίου. Η Πορτογαλία, όπως και μεγάλο μέρος της Δυτικής Ευρώπης, βιώνει θερμοκρασίες που ξεπερνούν τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, εντείνοντας τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Πρόγνωση καιρού στην Ελλάδα για αύριο Κυριακή (31/05)

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τους 32 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ανατολικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά όπου πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 και στα νότια βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Άνεμοι: Νότιοι 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος (01/06)

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα πιθανώς να εκδηλωθούν φαινόμενα και σε πεδινές περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Τρίτη (02/06)

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα κεντρικά και βόρεια θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για Τετάρτη (03/06)

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για Πέμπτη (04/06)

Στη βόρεια – βορειοδυτική χώρα αρχικά αίθριος καιρός και από το μεσημέρι νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ανατολικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα πελάγη πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στη βορειοδυτική χώρα.