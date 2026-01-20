Καιρός: Επικίνδυνες καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και χιόνια σε όλη τη χώρα – Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

Αλλάζει ραγδαία ο καιρός από σήμερα Τρίτη (20.1.26) και σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού θα φέρει ισχυρούς ανέμους, χαμηλές θερμοκρασίες και καταιγίδες αλλά και χιόνια σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Σύμφωνα με τις αναρτήσεις των μετεωρολόγων η επικείμενη κακοκαιρία είναι αποτέλεσμα ενός νέου οργανωμένου και και ισχυρού βαρομετρικού χαμηλό που έρχεται από την Τυνησία, που θα επηρεάσει τον καιρό της χώρας τουλάχιστον τρεις μέρες. Μάλιστα, το σημερινό κύμα κακοκαιρίας έρχεται τη στιγμή που το τσουχτερό κρύο αρχίζει σταδιακά να υποχωρεί, με τις καταιγίδες που αναμένεται να σημειωθούν να χαρακτηρίζονται ακόμα και επικίνδυνες.

Κατά το πρώτο στάδιο της κακοκαιρίας, αναμένονται πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις ανατολικοί και νοτιοανατολικοί άνεμοι, που σε θαλάσσιες περιοχές θα φτάνουν τα 9 έως και 10 μποφόρ.

Οι ισχυρότερες ριπές θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, την κεντρική και δυτική Στερεά Ελλάδα καθώς και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο.

Το δεύτερο και πιο επικίνδυνο κύμα αφορά τις ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να συνοδεύονται από μεγάλα ύψη βροχής σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Περιοχές με αυξημένο κίνδυνο για πλημμύρες είναι η δυτική και νότια Ελλάδα, το ανατολικό Αιγαίο, η Αττική, η Εύβοια, οι Κυκλάδες και η Κρήτη.

Παράλληλα, από την Τετάρτη έως και την Πέμπτη προβλέπονται πυκνές χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα της κεντρικής και βόρειας χώρας, με πιθανότητα χιονοθυελλών και χιονοκαταιγίδων. Δεν αποκλείεται μάλιστα να σημειωθούν χιονοπτώσεις ακόμη και σε πόλεις της Μακεδονίας.

Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21-01-2026

Επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα.

Τα φαινόμενα πιθανώς θα είναι κατά τόπους ισχυρά κυρίως στο Ιόνιο, τη δυτική, την κεντρική και νότια ηπειρωτική χώρα και βαθμιαία στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Χιονοπτώσεις κατά τόπους έντονες θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά καθώς και σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και στα πελάγη τοπικά 9 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση στα δυτικά, όπου τις βραδινές ώρες θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 07 με 09 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 12 με 14 και κατά τόπους στα δυτικά τους 15 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 17 με 18 και τοπικά τους 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 22-01-2026

Στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι και το μεσημέρι πιθανώς να είναι ισχυρά.

Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, αλλά τις πρωινές ώρες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, θα πνέουν νοτιοανατολικοί άνεμοι 7 με 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23-01-2026

Στα δυτικά, το νότιο και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 24-01-2026

Στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ με τάση ενίσχυσης από το βράδυ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.