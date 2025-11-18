Καιρός: Επικίνδυνες βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο και Αιτωλοακαρνανία – Πορτοκαλί προειδοποίηση από την ΕΜΥ

Με επικίνδυνες βροχές και καταιγίδες συνεχίζεται κύμα της κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα εδώ και ώρες με επίκεντρο κυρίως τη δυτική Ελλάδα.

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εκδόθηκε τη Δευτέρα, εκδίδοντας παράλληλα πορτοκαλί προειδοποίηση.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Τρίτη (18-11-25) στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών) και την Ήπειρο.

Την Τετάρτη (19-11-25) στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών), την Ήπειρο και στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.