Καιρός: Ενισχύονται οι άνεμοι, μπόρες από το μεσημέρι στην Αττική – Καταιγίδες και κεραυνοί στην Πελοπόννησο

Με φυσιολογικές -για την εποχή- θερμοκρασίες, ενισχυμένους ανέμους, βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς στη Πελοπόννησο, θα εξελιχθεί το σκηνικό του καιρού σήμερα (04.07.2026). Νέα αστάθεια θα επηρεάσει την χώρα αυτό το Σαββατοκύριακο χωρίς όμως να δημιουργεί έντονα προβλήματα.

Σύμφωνα με την Νικολέτα Ζιακοπούλου, σήμερα ο καιρός θα είναι βροχερός κυρίως σε Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Θράκη, βόρειο Αιγαίο, ορεινή Κρήτη και κάποιες περιοχές του Ιουνίου. Η μετεωρολόγος προειδοποιεί για πιο έντονα φαινόμενα στην Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα όπου αναμένεται να εκδηλωθούν πέρα από βροχές, χαλάζι και κεραυνοί.

Οι άνεμοι ενισχύονται συγκριτικά με τις προηγούμενες ημέρες φτάνοντας τα 6 μποφόρ κυρίως στο Αιγαίο και το βόρειο Ιόνιο.

Δείτε που θα σημειωθούν βροχές:

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου ενώ αναμένονται και 34άρια τοπικά.

Για την Αττική, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για μπόρες από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου ενώ οι άνεμοι θα πνέουν έως 5 μποφόρ.

Η μετεωρολόγος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη Θεσσαλονίκη, καθώς δημιουργείται «εκρηκτικό κοκτέιλ» με 5 μποφόρ και 34άρια, αυξάνοντας επικίνδυνα την πιθανότητα εκδήλωσης φωτιάς.

Δείτε που θα πνέουν ισχυροί οι άνεμοι:

Από την Κυριακή οι άνεμοι θα ενισχυθούν φτάνοντας τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 8 μποφόρ στις Κυκλάδες.

Βροχές αναμένονται σε Σποράδες, Εύβοια, Μαγνησία, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Η νέα εβδομάδα ξεκινά με ήπιες θερμοκρασίες, περιορισμένες βροχές, ηλιοφάνεια, ενώ οι βοριάδες θα πέσουν.

Από την Τετάρτη αναμένεται νέα αστάθεια πριν επιστρέψει και πάλι το καλοκαίρι με άνοδο της θερμοκρασίας.

Πορτοκαλί συναγερμός για φωτιά σε Θεσσαλονίκη και Κιλκίς

Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης φωτιάς που εκδίδει καθημερινά το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος για φωτιά σε Θεσσαλονίκη και Κιλκίς.

Ταυτόχρονα, υψηλός κίνδυνος (Κατηγορία 3) υπάρχει σε τμήματα της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας, της Αττικής, της Πελοποννήσου, της Εύβοιας, της Κρήτης και σε αρκετά νησιά του Αιγαίου.

Ο καιρός σήμερα 04.07.2026

Προειδοποίηση: Στην Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές το μεσημέρι – απόγευμα.

Στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και βαθμιαία στη Στερεά, την Πελοπόννησο, τα νησιά του Ιονίου, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη 6, βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ηπειρωτικά. Θα φτάσει στη νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Αρχικά αίθριος. Το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών όμβρων το μεσημέρι – απόγευμα στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 και τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Στην κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται τις βραδινές ώρες. Στη δυτική Μακεδονία σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στην κεντρική Μακεδονία τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι – απόγευμα κυρίως στη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές στη δυτική Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο βορειοδυτικοί τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 και στα ηπειρωτικά έως 34 τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και βαθμιαία στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές στην ανατολική Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα στην Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί και βαθμιαία βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα βόρεια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 31 και στην Κρήτη έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα στα βόρεια νησιά του Ανατολικού Αιγαίου όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα βόρεια βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή 05.06.2026

Στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως στη Χαλκιδική), την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη βόρεια Εύβοια και την ανατολική Στερεά παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη και το μεσημέρι – απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη δυτική Στερεά και το νότιο Ιόνιο όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.