Καιρός: Διήμερο με βροχές και από το Σαββατοκύριακο «καλοκαίρι» – Καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας την 28η Οκτωβρίου

Διπρόσωπος ο καιρός τις επόμενες ημέρες. Από τις καταιγίδες και τις βροχές που θα πλήξουν τη χώρα μας από σήμερα (23.10.2025) μέχρι και αύριο, Παρασκευή, το Σαββατοκύριακο γυρνάμε σε καλοκαιρινές συνθήκες που θα κρατήσουν το πολύ 3 ημέρες. Όσοι παρελάσουν ή βρεθούν στις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου, θα πρέπει να προμηθευτούν με μπότες, ομπρέλες και αδιάβροχα καθώς θα εκδηλωθούν και πάλι βροχές.

Ο Θοδωρής Κολυδάς με ανάρτησή του στα social media προειδοποιεί πως ο καιρός την Πέμπτη και την Παρασκευή θα είναι βροχερός με καταιγίδες να εκδηλώνονται στα κεντρικά, τα νότια, τα δυτικά το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Από το Σαββατοκύριακο, ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί ενώ άνοδο θα παρουσιάσει και η θερμοκρασία φτάνοντας έως και τους 29 βαθμούς Κελσίου. Όλα αυτά μέχρι και την Τρίτη, 28η Οκτωβρίου 2025, που οι ουρανοί θα ανοίξουν πάλι και η θερμοκρασία θα κάνει νέα βουτιά λόγω ενώ Βαλκανικού μετώπου που θα χτυπήσει τη χώρα μας.

Δείτε που θα βρέξει τις επόμενες ημέρες:

«Πολλές βροχές και καταιγίδες σήμερα στα δυτικά (ισχυρές σε Ζάκυνθο Κεφαλονιά, δυτ. Πελ/σο) που βαθμιαία αύριο θα επεκταθούν ανατολικότερα επηρεάζοντας τα κεντρικά τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Την Παρασκευή θα διατηρηθεί ο άστατος καιρός στα Δυτικά και το Ανατολικό Αιγαίο , ενώ το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι βελτιωμένος σε όλη τη χώρα.

Την Τρίτη ξανά χαλάει ο καιρός από τα βόρεια. Η θερμοκρασία δεν αλλάξει ως το Σάββατο, αλλά την Κυριακή και τη Δευτέρα ανεβαίνει αισθητά φτάνοντας τους 26 με 27 βαθμούς, ενώ τοπικά στη βόρεια Κρήτη αγγίζει λόγω των νοτιάδων (καταβατικοί άνεμοι) ακόμη και τους 29 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία την Τρίτη πέφτει αισθητά με το πέρασμα ενός Βαλκανικού μετώπου», αναφέρει συγκεκριμένα.

Δείτε στον διαδραστικό χάρτη τις θερμοκρασίες των επόμενων ημερών:

Ο καιρός σήμερα 23-10-2025

Στα δυτικά, τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι το απόγευμα στις Κυκλάδες και μέχρι αργά το απόγευμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 22 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 24 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με τοπικές βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Νότιοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και από το το απόγευμα νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και στα παράκτια της Θράκης μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα.

Άνεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 2 με 4 και από το απόγευμα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με τοπικές βροχές ή όμβρους μέχρι αργά το απόγευμα και πιθανόν μικρής διάρκειας καταιγίδες τις μεσημβρινές ώρες κυρίως στα νότια.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Στις Κυκλάδες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς ισχυρές μέχρι το απόγευμα. Στην Κρήτη αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά.

Άνεμοι: Στις Κυκλάδες νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στην Κρήτη νότιοι 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 και στην Κρήτη έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς ισχυρές μέχρι αργά το απόγευμα. Στα Δωδεκάνησα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 και στα Δωδεκάνησα από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση των επόμενων ημερών

Ο καιρός την Παρασκευή 24-10-2025

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο νοτιοδυτικοί έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 23 με 25 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο 25-10-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα βορειοδυτικά όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Κυριακή 26-10-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά δυτικοί 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Ο καιρός τη Δευτέρα 27-10-2025

Αρχικά στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και βαθμιαία και στα βόρεια ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες παροδικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.