Καιρός: Βροχές, κρύο και θυελλώδεις άνεμοι από το μεσημέρι της Πέμπτης – Την Παρασκευή «χτυπούν» την Αττική τα φαινόμενα

Βροχές, βοριάδες και πτώση της θερμοκρασίας, αναμένεται από το μεσημέρι της Πέμπτης, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για ψυχρό μέτωπο που μας έρχεται από τα βόρεια βαλκάνια και θα επηρεάσει αισθητά τον καιρό.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, μέχρι και το μεσημέρι της Πέμπτης θα κυριαρχούν αυξημένες θερμοκρασίες έως και 27 βαθμούς Κελσίου με τον καιρό να θυμίζει άνοιξη. Από το απόγευμα ωστόσο, η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά έως και 10 βαθμούς ενώ θα εκδηλωθούν βροχές, καταιγίδες και οι άνεμοι θα πνέουν θυελλώδεις.

Αναλυτικά, για την Πέμπτη αναμένονται βροχές στα κεντρικά, τα βόρεια και στο Αιγαίο.

Τα φαινόμενα θα είναι έντονα σε Θεσσαλία, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη και βόρειο – βορειοδυτική Αιγαίο όπου θα εκδηλωθούν μπόρες και καταιγίδες.

Οι βοριάδες θα ενισχυθούν αρκετά και δεν αποκλείονται ακόμη και απαγορευτικά στα πλοία.

Από την Παρασκευή ωστόσο, στο «μάτι» του ψυχρού μετώπου θα βρεθούν Θεσσαλία, Αττική, Βοιωτία, Εύβοια ανατολική και νότια Πελοπόννησος και το μεγαλύτερο τμήμα του Αιγαίου.

Θα εκδηλωθούν και πάλι βροχές ενώ θα πέσει αισθητά η θερμοκρασία.

Ο μετεωρολόγος προειδοποιεί για κρύο αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί.

Από το Σάββατο, αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού με τα φαινόμενα να επηρεάζουν κυρίως δυτική και Βόρεια Ελλάδα αλλά και το Αιγαίο.

Οι ισχυροί άνεμοι θα αρχίσουν να κοπάζουν, πριν «μπούμε» στην Κυριακή όπου ο καιρός θα θυμίσει ξανά άνοιξη.

