Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι – Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Έντονα φαινόμενα θα σημειωθούν σε πολλές περιοχές της χώρας μας, σύμφωνα με την ΕΜΥ εξαιτίας της νέας κακοκαιρίας που έχει ξεκινήσει ήδη να «βασανίζει» τους κατοίκους.

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ που εκδόθηκε σήμερα Κυριακή στις 11.30 π.μ. για την κακοκαιρία που θα χτυπήσει την Ελλάδα κάνει αναφορές για ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νησιά αλλά και την ηπειρωτική Ελλάδα.

Ισχυρά φαινόμενα με κατά τόπους και χαλαζοπτώσεις, προβλέπονται σήμερα Δευτέρα (26-01-2026) σε πολλές περιοχές της ανατολικής χώρας και αύριο Τρίτη (27-01-2026) μέχρι το απόγευμα στη νότια – νοτιοανατολική νησιωτική Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν:

στην ανατολική Μακεδονία, την κεντρική Μακεδονία και τη Θράκη έως αργά το βράδυ της Δευτέρας. Στη Θεσσαλονίκη ειδικότερα έως το απόγευμα.

στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου σήμερα Δευτέρα από νωρίς το απόγευμα έως και το πρωί της Τρίτης

στα Δωδεκάνησα σήμερα Δευτέρα από νωρίς το απόγευμα έως και τις απογευματινές ώρες της Τρίτης

στην Κρήτη σήμερα Δευτέρα έως και τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης

στην Αττική έως και τις μεσημβρινές ώρες σήμερα Δευτέρα.

Ακόμα θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως σήμερα αργά το απόγευμα.