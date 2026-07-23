Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι αλλάζουν το σκηνικό – Σε «ελεύθερη πτώση» η θερμοκρασία μετά τον λίβα

Αλλάζει απότομα το σκηνικό του καιρού από σήμερα (23.06.2026) μετά τον λίβα που χτύπησε την χώρα μας φέρνοντας τοπικά έως και 43 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία πλέον έχει πέσει αισθητά ενώ βροχές και καταιγίδες θα ξεσπάσουν και πάλι τοπικά, μέσα στην ημέρα.

Μετά τις ακραίες θερμοκρασίες που «έλιωσαν» κάθε άκρη της χώρας, η θερμοκρασία πλέον κινείται σε φυσιολογικά -για την εποχή- επίπεδα. Αναμένεται πτώση έως και 10 βαθμούς, φέρνοντας «ανάσα δροσιάς» μετά το κύμα καύσωνα. Ταυτόχρονα αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από το απόγευμα, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Δείτε πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες:

Οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Από την Παρασκευή οι βροχές θα ενταθούν και σε άλλες περιοχές της χώρας, ενώ η θερμοκρασία θα συνεχίζει να κινείται από 28 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Το Σαββατοκύριακο τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν ξανά, με τους ανέμους να συνεχίζουν να πνέουν έως 7 μποφόρ και τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο.

Σε ποιες περιοχές θα πνέουν ισχυροί άνεμοι:

«Πορτοκαλί» συναγερμός για φωτιά σε 3 περιφέρειες

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για αύριο Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας) Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Ο καιρός σήμερα

Στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και τις πρώτες ώρες της ημέρας στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 ως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 και στα ηπειρωτικά 34, τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Στις Σποράδες και την Εύβοια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 και στην Κρήτη 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια τις πρώτες ώρες της ημέρας οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση τις βραδινές ώρες στα βόρεια.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για την Παρασκευή 24.07.2026

Μεταβολή του καιρού αναμένεται αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και πιθανόν κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την βόρεια Εύβοια θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 29 με 30 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 31 με 32 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για το Σάββατο 25.07.2026

Στα ανατολικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Κυριακή 26.07.2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα στο Ιόνιο και στο δυτικό Αιγαίο θα επικρατήσουν νοτίων διευθύνσεων άνεμοι με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.