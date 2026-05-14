Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας – Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

Αλλάζει ο καιρός από σήμερα Πέμπτη (14.5.26) με το σκηνικό του καιρού να γίνεται από καλοκαιρινό, ανοιξιάτικο καθώς αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας με βροχές και τοπικές καταιγίδες.

Σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις του καιρού, σήμερα αναμένονται νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ σποραδικές και πρόσκαιρες βροχές θα εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο, αλλά και το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι η αστάθεια αυτή αποτελεί μια «καιρική κανονικότητα» για τον Μάιο, καθώς η διέλευση βαρομετρικών συστημάτων από τα βόρεια επηρεάζει την ατμόσφαιρα στη χώρα.

Πού θα σημειωθούν τα φαινόμενα

Σύμφωνα με ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά, την Πέμπτη αναμένονται τοπικές βροχές στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο, ενώ από το μεσημέρι όμβροι ή και μεμονωμένες καταιγίδες θα κάνουν την εμφάνισή τους και σε άλλες ηπειρωτικές περιοχές.

Την Παρασκευή η αστάθεια θα περιοριστεί κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας, με τοπικές βροχές και όμβρους, ενώ κατά τόπους περιορισμένη θα είναι η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά.

Το Σάββατο οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου, με βροχές και όμβρους στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στα δυτικά και βόρεια, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο στα νότια.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 12 έως 24 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 17 έως 27 και στην Ήπειρο από 10 έως 20 βαθμούς.

Στη Δυτική Στερεά ο υδράργυρος θα φτάσει έως τους 22 βαθμούς, στην Ανατολική Στερεά έως τους 26, ενώ στην Πελοπόννησο θα αγγίξει τοπικά τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ιονίου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 14 έως 24, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα από 15 έως 24, ενώ στην Κρήτη θα φτάσει έως και τους 29 βαθμούς Κελσίου.

Στο Βόρειο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι θα γίνουν μεταβαλλόμενοι ίδιας έντασης.

Στο Κεντρικό Αιγαίο θα επικρατήσουν δυτικοί έως βόρειοι άνεμοι 2 έως 4 μποφόρ, οι οποίοι από το απόγευμα θα στραφούν σε μεταβαλλόμενους έως 3 μποφόρ.

Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα φτάσουν τα 4 έως 6 μποφόρ και τοπικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν αρχικά βόρειοι 3 έως 5 μποφόρ και στη συνέχεια δυτικοί ίδιας έντασης.