Καιρός: Βροχές και μποφόρ ρίχνουν τη θερμοκρασία – Από πότε αλλάζει το σκηνικό και ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Μπορεί ο Ιούλιος να έκανε θερμό «ποδαρικό» ωστόσο η αλλαγή του καιρού τα επόμενα 24ωρα, θα φέρει δροσιά αλλά… και μπόρες με μποφόρ.

Η αστάθεια του καιρού που έχει ήδη ξεκινήσει, θα συνεχιστεί και θα κορυφωθεί το επόμενο τριήμερο που, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, θα καταγραφούν τοπικές βροχές και μπόρες αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία, μέχρι και την Παρασκευή (3/7/26) θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, μέχρι 37 βαθμούς. Η Αττική, θα έχει νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα Δυτικά και στα Βόρεια, με τη θερμοκρασία να φτάνει μέχρι 34 βαθμούς και αέρα 2 με 4 μποφόρ.

Μπόρες θα έχει και η Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς.

Το Σάββατο, αναμένονται βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στα ηπειρωτικά τμήματα, αλλά και στην Εύβοια και τις Σποράδες. Πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται από το Σάββατο. Οι άνεμοι θα είναι και αύριο εξασθενημένοι.

Από το Σάββατο θα ενισχυθούν για να φτάσουν την Κυριακή μέχρι και 8 μποφόρ στο Αιγαίο.

Δείτε live την εξέλιξη του καιρού, μέσα από τα γραφικά του Windy:

Αναλυτική πρόγνωση του καιρού για την Παρασκευή 3/7/26 από την ΕΜΥ

Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες προβλέπονται το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, στα νοτιοανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στις Κυκλάδες, τη βόρεια Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 30 με 33 και στην υπόλοιπη χώρα τους 33 με 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και πρόσκαιρα στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικούς όμβρους και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι – απόγευμα κυρίως στα ηπειρωτικά νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά της Θεσσαλίας και της ανατολικής Στερεάς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στα νότια από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στην Κρήτη τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη βόρεια Κρήτη τοπικά 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά 6 και στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και το μεσημέρι – απόγευμα στα νότια και ανατολικά νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα γύρω ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.