Καιρός: Βροχές και καταιγίδες χτυπούν τα δυτικά και τα βορειοανατολικά – Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων

Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε σήμερα (05.01.2026) η ΕΜΥ προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το πρωί της Τρίτης έως και το πρωί της Πέμπτης. Ο καιρός αλλάζει δραματικά τις επόμενες ώρες, καθώς πέρα από τις βροχές, οι άνεμοι θα ενισχυθούν έως 9 μποφόρ.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο της ΕΜΥ, βροχές και καταιγίδες μεγάλης έντασης και διάρκειας θα ξεκινήσουν να εκδηλώνονται από το πρωί της Τρίτης και θα χτυπήσουν περιοχές της δυτικής και της βορειοανατολικής χώρας μέχρι και το πρωί της Πέμπτης.

Τα φαινόμενα αυτά θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και ανέμους έως 9 μποφόρ.

Στο επίκεντρο των φαινομένων, την Τρίτη, θα βρεθούν τα νησιά του Ιονίου, η Ήπειρος, η δυτική Στερεά, η ανατολική Μακεδονία και η Θράκη.

Την Τετάρτη από την άλλη, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, την ανατολική Μακεδονία και την Θράκη και δυτική και νότια Πελοπόννησο.

Την Πέμπτη το πρωί ξεκινά σταδιακά η εξασθένηση των φαινομένων αν και η χώρα θα συνεχίζει να πλήττεται από ήπια κακοκαιρία.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

«Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (06-01-26) έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (08-01-26) στις περισσότερες περιοχές της δυτικής και βορειοανατολικής χώρας.

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από ισχυρούς ανέμους εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Αύριο Τρίτη (06-01-26)

α. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας)

β. Στην Ήπειρο (κυρίως περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Άρτας στα δυτικά και Ιωαννίνων στα δυτικά)

γ. Στη δυτική Στερεά (κυρίως περιφερειακή ενότητα Αιτωλίας και Ακαρνανίας)

δ. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις απογευματινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Μεθαύριο Τετάρτη (07-01-26)

α. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας)

β. Στην Ήπειρο (κυρίως περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Ιωαννίνων, Άρτας)

γ. Στη δυτική Στερεά (κυρίως περιφερειακή ενότητα Αιτωλίας και Ακαρνανίας)

δ. Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση)

ε. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Τα ισχυρά φαινόμενα από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (08-01-26) αναμένεται βαθμιαία να εξασθενήσουν, ωστόσο προβλέπεται διατήρηση της κακοκαιρίας στις περισσότερες περιοχές της χώρας με διαφορετικά κατά τόπους χαρακτηριστικά».