Καιρός: «Βούλιαξε» η Αττική από την ισχυρή νεροποντή – 50 κλήσεις στην πυροσβεστική, ποτάμια οι δρόμοι

Στο έλεος της σφοδρής κακοκαιρίας η Αττική την Τετάρτη (24.12.2025), παραμονή Χριστουγέννων. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν κυκλοφοριακό χάος, ενώ σήμαναν συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία.

Σοβαρά προβλήματα στην Αττική από την ισχυρή κακοκαιρία, με τουλάχιστον 50 κλήσεις στην πυροσβεστική υπηρεσία για άντληση υδάτων.

Μέχρι αργά το απόγευμα (19:00) βρέχει σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου, αλλά με μικρότερη ένταση.

Νωρίτερα, δυνατή καταιγίδα έπληξε Αθήνα, Ζωγράφου, Βύρωνα, Παγκράτι, Αμπελόκηπους, Δάφνη, Νέα Σμύρνη, Κηφισιά, Μαρούσι, Δροσιά, Εκάλη, Γλυφάδα και αλλού.

Κυκλοφοριακό κομφούζιο, δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική, πλημμυρισμένα υπόγεια και διακοπές ηλεκτροδότησης, το κυρίαρχο σκηνικό.

Διακοπές ρεύματος καταγράφηκαν σε Αθήνα, Παγκράτι, Βύρωνα, Γκύζη και Παιανία.

Λόγω και της έντονης βροχόπτωσης, σημειώθηκε κυκλοφοριακό «έμφραγμα» σε όλες τις κεντρικές αρτηρίες της Αττικής.

Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων παρατηρείται για πολλοστή φορά στον Κηφισό στην κάθοδο στο ύψος του Περιστερίου, αλλά και στην άνοδο από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Σημειωτόν η κίνηση στην Αχαρνών.

Πολύ χαμηλές είναι οι ταχύτητες στη Βασιλίσσης Σοφίας.

Εικόνες με χαλαζόπτωση στη Γλυφάδα:



Οι παρακάτω εικόνες είναι από τον Άγιο Δημήτριο, στις 4 το απόγευμα:

Τα νερά δημιούργησαν προβλήματα και σε πεζούς που βρέθηκαν να διασχίζουν δρόμους που είχαν μετατραπεί σε χειμάρρους.

Στην Αττική Οδό, την ήδη επιβαρυμένη κυκλοφορία ήρθε να επιδεινώσει και ένα περιστατικό με φωτιά σε ΙΧ, μετά τον κόμβο Ασπροπύργου.

Πυρκαγιά σε όχημα μετά τον κόμβο Ασπροπύργου στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Αναμένονται καθυστερήσεις.

Παραμένουν οι καθυστερήσεις άνω των 30΄από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Ελευσίνα. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) December 24, 2025

