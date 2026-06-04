Καιρός αύριο: Τοπικές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας – Στους 30 βαθμούς η θερμοκρασία

Συννεφιά θα σκεπάσει τη χώρα τις πρωινές ώρες αύριο (5/6/2026), σύμφωνα με την ΕΜΥ, ενώ τοπικές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε διάφορες περιοχές. Αν και ο καιρός δεν θα είναι ο πιο ευχάριστος, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό, λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες θα σημειωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και το βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως τα ορεινά, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά μεταβλητοί ασθενείς και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στα νοτιοανατολικά από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα με τοπικοί όμβρους, κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη όπου θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες. Το μεσημέρι – απόγευμα οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και είναι πιθανό να σημειωθούν όμβροι στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 29. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος. Το μεσημέρι – απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις πρωινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες όπου θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Το μεσημέρι – απόγευμα οι νεφώσεις θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά και την Εύβοια οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν κατά τόπους πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 25 και στην Κρήτη έως26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πρόσκαιρες βροχές ή όμβρους και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες και γρήγορα αίθριος.

Ανεμοι: Αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα τοπικά 5 με 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι οι άνεμοι θα στραφούν σε όλες τις περιοχές σε βορείων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου.