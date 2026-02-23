Καιρός αύριο: Τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη και Αιγαίο – Λιακάδα με λίγες νεφώσεις στην υπόλοιπη χώρα

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις θα κυριαρχήσει αύριο (24/2/2026) στον καιρό, ενώ σύμφωνα με την ΕΜΥ στα βόρεια θα σημειωθούν αραιές νεφώσεις οι οποίες από το απόγευμα στη Μακεδονία και τη Θράκη και το βράδυ στα νησιά βορείου Αιγαίου θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο βόρειο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι το βράδυ σε βορείων διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 15 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 18 και στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά νωρίς το πρωί.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αραιές νεφώσεις οι οποίες από το απόγευμα θα πυκνώσουν και το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και βαθμιαία από το απόγευμα βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Αραιές νεφώσεις οι οποίες από το απόγευμα θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά τμήματα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Το βράδυ θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 3 με 5 και στην κεντρική Μακεδονία 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Από το απόγευμα θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις στα βόρεια.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στον Κορινθιακό και στα νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα 4 με 6 μποφόρ. Από το βράδυ στα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Στα νότια γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις. Στα βόρεια αραιές νεφώσεις που το βράδυ θα πυκνώσουν με πιθανότητα τοπικών βροχών τη νύχτα στα βορειότερα νησιά.

Ανεμοι: Στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια από δυτικές 4 με 6 μποφόρ. Από το βράδυ στα βόρεια θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς και τη νύχτα θα ενισχυθούν.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.