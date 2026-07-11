Καιρός αύριο: Τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Θεσσαλία και Εύβοια – Στους 36 βαθμούς η θερμοκρασία

Υψηλές θερμοκρασίες και τοπικές βροχές θα σημειώσει ο καιρός αύριο Σάββατο (11.07.2026) στο δυτικό τμήμα της χώρας, αφού ο υδράργυρος θα φτάσει από 35 έως 36 βαθμούς Κελσίου σε διάφορες περιοχές.

Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ, θα σημειωθούν νεφώσεις κατά τόπους στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα δυτικά και νότια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία τους 36 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη δυτική Μακεδονία τις απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι στα παράκτια αύρες (νότιοι) με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα δυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην κεντρική Στερεά και την Πελοπόννησο τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά τμήματα της Εύβοιας, της Στερεάς και της Πελοποννήσου βόρειοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 και τοπικά στη Θεσσαλία έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της Κρήτης τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 31 και στην Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 και τοπικά στα νότια έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι στα παράκτια θαλάσσια αύρα (νότιοι) με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.