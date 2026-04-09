Καιρός αύριο: Συννεφιά και τοπικές βροχές σε διάφορες περιοχές – Μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Λίγες τοπικές βροχές και νεφώσεις θα δούμε στον καιρό αύριο (10/4/2026), σύμφωνα με την ΕΜΥ, αφού στην Αττική θα υπάρχουν πιθανότητες για λίγες βροχές, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν κυρίως σύννεφα.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ, θα εκδηλωθούν λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Τοπικές βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Θεσσαλία (κυρίως θαλάσσια – παραθαλάσσια), τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Κρήτη.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βορειοανατολικά ορεινά, ενώ η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βορειοανατολικά όπου δεν θα ξεπεράσει τους 13 με 14 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 15 με 18 και τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς. Από τις μεσημβρινές ώρες ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις που από αργά το απόγευμα θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, από το απόγευμα μεταβλητοί στρεφόμενοι τη νύχτα σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στη δυτική Μακεδονία λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, στα ανατολικά θαλάσσια βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση. Από το μεσημέρι βαθμιαία θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 και τοπικά 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4, στο Ιόνιο τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους στην Θεσσαλία (κυρίως θαλάσσια – παραθαλάσσια), τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, βαθμιαία από ανατολικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στις Κυκλάδες.

Ανεμοι: Στις Κυκλάδες από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στην Κρήτη δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 με 18 και στην Κρήτη τοπικά 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Στα Δωδεκάνησα λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τις απογευματινές ώρες στα νοτιοανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.